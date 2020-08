Sitcom 'Who's The Boss?' krijgt vervolg

De succesvolle 80's sitcom 'Who's The Boss?' met in de hoofdrollen Tony Danza en Alyssa Milano krijgt een vervolg. Dat meldt de website Deadline na een tweet van Milano.

'Who's The Boss' werd in Amerika uitgezonden tussen 1984 en 1991 door ABC en was ook bij ons, als 'De Baas in Huis', erg populair. In de grappige serie trok Tony (Tony Danza) samen met zijn tienerdochter Samantha (Alyssa Milano) in bij zakenvrouw Angela, haar zoon Jonathan en moeder Mona. Tony werd er de huishouder van het gezin.

De vervolgserie focust op Samantha die als alleenstaande moeder woont in het huis waarin ze opgroeide. De personages Angela en Jonathan zouden gastrollen in de serie krijgen. De geestige Mona zal echter niet meer te zien zijn in de nieuwe reeks. De actrice die die rol vertolkte, overleed in 2019. Ze werd 93 jaar.

Bron: HLN/Deadline