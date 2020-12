Singer Song Rapper Snelle komt naar Netflix

Netflix heeft de rechten aangekocht van de nieuwe documentaire 'Snelle: Zonder jas naar buiten'. In de eerste documentaire over de jonge, succesvolle artiest zien we hoe Snelle is uitgegroeid van underdog tot één van Nederlands grootste artiesten van deze tijd.

We volgen Snelle rondom de lancering van zijn nieuwe album en staan stil bij hoe zijn leven er vandaag de dag uitziet. De documentaire wordt geproduceerd door Millstreet Films in samenwerking met ROQ ’N Rolla Music, Cloud 9 Music en Snelle Music en is vanaf volgend voorjaar te zien in Nederland en België bij Netflix.

De regie van 'Snelle: Zonder jas naar buiten' is in handen van Anne de Clercq ('SOOF 3', 'JACK BESTELT EEN BROERTJE'). In de documentaire komen naast directe familie en vrienden van Snelle ook verschillende collega-artiesten aan het woord.

Snelle: 'Met deze film wil ik graag een inkijkje geven in mijn leven achter de schermen. Het afgelopen anderhalf jaar is ontzettend snel gegaan en soms besef ik zelf niet eens goed wat me allemaal is overkomen. Mede dankzij mijn jeugdvrienden, ben ik gekomen waar ik nu ben en blijf ik met beide benen op de grond, of we vliegen samen! Ik hoop mensen te inspireren om te doen wat zij diep van binnen voelen. Ik denk best veel na, maar luister ook altijd naar m’n hart en gevoel. Met hard werken, dingen laten, de juiste mindset en de juiste mensen om je heen is er heel veel mogelijk. Ongeacht wat een ander zegt of vindt. Dat wil ik laten zien.'

Over de documentaire

'Snelle: Zonder jas naar buiten' is een openhartige documentaire over artiest Snelle. We zien hoe een underdog in een zeer korte periode door zijn eerlijke en oprechte muziek de harten van duizenden fans verovert en uitgroeit tot één van Nederlands grootste artiesten van deze tijd. Een jongensdroom die werkelijkheid wordt en een voorbeeld voor de hedendaagse jeugd die droomt om van muziek te kunnen leven en anderen te inspireren met hun liedjes.

'Ons doel is een bijzonder verhaal te vertellen dat jongeren inspireert, maar dat ook gaat over een actueel maatschappelijk thema, waarbij we een eerlijk, helder verhaal brengen over de weg naar roem, de leuke kanten daarvan, de prijs die je daarvoor soms betaalt en de verantwoordelijkheden die dit met zich mee brengt', aldus Rachel van Bommel van Millstreet Films.

Janey van Ierland, Manager Acquisitions en Co-productions bij Netflix: 'Netflix gelooft dat krachtige verhalen voor een groot publiek overal vandaan kunnen komen. We zijn daarom trots dat we het inspirerende verhaal van Snelle met zijn fans mogen delen. Het intieme portret toont de groei van een van de jongste en succesvolste Nederlandse artiesten op dit moment en is een verhaal dat veel mensen zal raken.'