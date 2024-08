'Serving the Hamptons' is terug op TLC

Het is zomer in The Hamptons. Dat betekent dat het personeel van 75 Main terug is voor een paar zwoele maanden van hard werken en hard feestvieren in een nieuw seizoen van Serving the Hamptons.

Er zijn nieuwe gezichten en oude rekeningen te vereffenen als de groep zijn intrede neemt in een nieuw luxueus huis van eigenaar Zach. Sam heeft vriendin Noelle meegenomen die haar zegt te willen beschermen tegen de verkeerde invloed van Ethan met wie Sam vorig seizoen nog het nodige liefdesdrama had.

De beeldschone Noelle wordt op haar beurt al meteen door menig man bewonderd en zal zeker een hoop harten op hol brengen of breken... Nieuw zijn ook de energieke Joey en de gespierde Keith die meteen goed liggen in de groep. Nieuwkomer Mike is aangesteld als nieuwe chef, wat tot frustratie leidt bij Brogan die nu onder hem zal moeten werken. Jack is gepromoveerd tot manager en zal zijn oude maten dus in de gaten moeten houden. Dat is hard nodig, want er moet ook nog gewerkt worden. Te beginnen met een belangrijk event waar geen fouten gemaakt mogen worden.

Zach is vooraf erg duidelijk: niet uitgaan op de avond voor zo’n event, anders vlieg je eruit. Maar over een huisfeestje had hij niks gezegd, waardoor het allemaal toch meteen iets te gezellig wordt en de eerste affaires zich al aandienen.

'Serving the Hamptons', vanaf donderdag 8 augustus om 22.30 uur op TLC.