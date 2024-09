'Selling The Hamptons' is terug op TLC!

Het rommelt in The Hamptons, waar een team van jonge en gretige makelaars er alles aan doet om de beste miljoenenvilla's te mogen verkopen.

Het aanbod is dit jaar een stuk lager dan ooit, waardoor de onderlinge concurrentie moordend is – zelfs binnen hetzelfde makelaarskantoor Nest Seekers. Makelaar Peggy verwijt J.B. dat hij haar deal gestolen heeft bij de verkoop van een villa van 20 miljoen dollar, waar hij wel een half miljoen aan commissie op kan verdienen. Ondertussen dreigt J.B. weer een groot deel van zijn portfolio kwijt te raken aan Ashley die bij het kantoor komt werken en de dochter is van de eigenaar is van het portfolio ter waarde van 50 miljoen dollar.

De spanning in 'Selling The Hamptons' wordt extra opgevoerd als CEO Eddie de zelfverzekerde makelaar Dylan aan het team toevoegt, omdat Eddie hem als de allerbeste verkoper ziet. Dylan heeft inderdaad aan veel Amerikaanse beroemdheden huizen verkocht, maar ligt niet bij iedereen lekker vanwege zijn grote ego. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor Nest Seekers en hun verkoopsuccessen?

'Selling The Hamptons', vanaf donderdag 26 september om 19.30 uur op TLC.