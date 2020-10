Seizoen 3 van 'American Boys' begin 2021 bij Amazon Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

Amazon Prime Video deelt de teaser trailer en first look afbeeldingen voor 'American Gods' seizoen 3, die voor het eerst bij New York Comic Con op vrijdag beschikbaar werden gesteld. De serie zal wereldwijd beschikbaar komen op Prime Video (met uitzondering van de Verenigde Staten) begin 2021.

'American Gods' is een scripted drama gebaseerd op Neil Gaiman’s internationale best-selling novel.

De panelleden bij het New York Comic Con virtuele event waren de maker en schrijver van 'American Gods' Neil Gaiman, evenals 'American Gods' castleden Ricky Whittle ('Shadow Moon'), Emily Browning ('Laura Moon'), Yetide Badaki ('Bilquis'), Bruce Langley ('Tech Boy'), Omid Abtahi ('Salim') en de nieuwkomer van de serie, Ashley Reyes ('Cordelia').

'American Gods' is het legendarische verhaal van een onvermijdelijke oorlog tussen de Oude Goden van de mythologie en onze Nieuwe Goden van de technologie. Whittle speelt de ex-crimineel Shadow Moon, een man die in dienst wordt gesteld van de mysterieuze Mr. Wednesday, gespeeld door Ian McShane ('Deadwood', 'John Wick'). Hij ontdekt dat zijn charismatische, maar ook onbetrouwbare baas, niet alleen de Noorse All-Father god Odin is, maar hij is ook… Shadow's vader.

In seizoen 3 duwt Shadow dit lot weg en vestigt hij zich in het idyllische besneeuwde stadje Lakeside, Wisconsin. Dit doet hij om zijn eigen pad te ontdekken, geleid door de goden van zijn zwarte voorouders, de Orishas. Maar, hij zal al snel ontdekken dat de stille wateren van deze stad diep, donker en bloederig lopen, en dat je niet zomaar kunt weigeren een god te zijn. De enige keuze, en een keuze die je moet maken, is wat voor god je gaat worden.

De andere sterren uit American Gods zijn Crispin Glover ('Back to the Future') als Mr. World, Demore Barnes ('12 Monkeys', 'Waco') als Mr. Ibis, Devery Jacobs ('Cardinal', 'The Order') als Sam Black Crow, Blythe Danner ('Huff', 'Will & Grace') als Demeter, Marilyn Manson ('Salem', 'Sons of Anarchy') als Johan Wengren, Julia Sweeney ('Shrill', 'Saturday Night Live') als Hinzelman, Iwan Rheon ('Game of Thrones', 'InHumans') als Liam Doyle, Danny Trejo ('Machete') als Mr. World, Peter Stormare ('Fargo', 'Prison Break') als Czernobog, Denis O’Hare ('True Blood', 'Dallas Buyers Club') als Tyr, Lela Loren ('Power', 'Altered Carbon') als Marguerite, Dominique Jackson ('Pose') als Ms. World, Wale ('American Honey', 'Godfather of Harlem') als Chango, Herizen Guardiola ('The Get Down') als Oshun en Eric Johnson ('The Girlfriend Experience', 'Vikings') als Chad Mulligan.

'American Gods' wordt geproduceerd door Fremantle met uitvoerend producent Charles H. Eglee aan het roer, naast uitvoerende producenten Neil Gaiman, Anne Kenney, Damian Kindler, David Paul Francis, Mark Tinker, Ian McShane, Craig Cegielski en Stefanie Berk. De serie gaat begin 2021 wereldwijd (exclusief de Verenigde Staten) in première op Prime Video. In de Verenigde Staten zal de serie beschikbaar zijn op STARZ.