SBS Belgium koopt uitzendrechten 'Spitting Image'

SBS, het moederbedrijf van onder andere VIER en VIJF, heeft de uitzendrechten van de Britse satirische poppenshow 'Spitting Image' gekocht. Dat melden Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad.

'Spitting Image' werd oorspronkelijk uitgezonden tussen 1984 en 1996 en parodieerde heel wat bekende figuren zoals Queen Elisabeth en de rest van de Britse koninklijke familie, maar ook bekende politici als Ronald Reagan, Margaret Thatcher en Michail Gorbatsjov. Met maar liefst 15 miljoen kijkers was de reeks erg populair en heel wat landen maakten dan ook een eigen versie.

In de nieuwe afleveringen passeren heel wat personen die dit jaar de actualiteit hebben gedomineerd. Voorbeelden zijn Greta Thunberg en Bernie Sanders, maar ook poppenversies van Kim Kardashian, prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle maken hun opwachting. Of SBS 'Spitting Image' ook in Vlaanderen zal uitzenden, is op dit moment nog niet bekend.

Bron: Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad