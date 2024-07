'Salvage Hunters: The Restorers' vanaf dinsdag op Discovery

Succesvolle antiekhandelaren kunnen niet zonder goede restaurateurs. Daarom hebben bekende handelaren als Drew Pritchard altijd een netwerk van ambachtslieden om zich heen waar ze terecht kunnen met hun oude maar vaak beschadigde items.

In het nieuwe seizoen van 'Salvage Hunters: The Restorers' is weer te zien hoe deze vakmensen de oude items minutieus herstellen alsof ze weer bijna nieuw zijn. Zo laat handlaar Serkan Yumakci in de eerste aflevering een klokje uit een historische Spitfire repareren door horlogemaker Paul Williams en hoopt Karyn Sparks dat haar opgezette zwaan uit de Victoriaanse tijd verfraaid kan worden door Chris Elliott.

Drew gaat zelf langs bij meubelmaker Steve Norman met een zeer zeldzaam bijzettafeltje uit begin 19e eeuw. Het palissander meubelstuk is helemaal verweerd, maar toch weer Steve het uiterst vakkundig te herstellen, waarbij zelfs knoflook wordt gebruikt om de lijm beter te laten hechten. Het is voor de kijker een feest om te zien hoe deze vakmensen tot in detail de items kunnen restaureren. En voor de handelaren is het een feest omdat ze het daarna met veel meer winst kunnen doorverkopen.

'Salvage Hunters: The Restorers', vanaf dinsdag 16 juli om 21.30 uur op Discovery.