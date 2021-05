'Salvage Hunters' is vanaf donderdag terug op Discovery

Drew Pritchard raakt nooit uitgezocht. In een nieuw seizoen van 'Salvage Hunters' gaat de fanatieke antiekhandelaar weer op jacht naar de meest opmerkelijke items in Groot-BrittanniŽ, zodat hij die kan opknappen en doorverkopen vanuit zijn antiekwinkel of online shop.

Hij begint zijn zoektocht in Noord-Ierland waar hij een van de grootste antiekhallen van het land bezoekt. Drew is vooral geïnteresseerd in Ierse meubelstukken uit de 18e eeuw en laat zijn professionele oog al snel vallen op een klassieke commode uit 1740. Ook vindt hij er een houten masker van een stam uit Sierre Leone. De waarde van dit voorwerp valt voor Drew moeilijk in te schatten, omdat dit masker buiten zijn expertise valt. Maar als liefhebber van opvallende voorwerpen, wil hij toch de gok wagen.

Bijzonder is ook zijn bezoek aan de een Ierse kermisfamilie die al meer dan 150 jaar in het vak zit en nog talloze oude artikelen heeft die ze wel van de hand willen doen, zoals handbeschilderde tekstborden waar Drew helemaal lyrisch over is. Op het terrein staat zelfs een oude container die al veertig jaar ongeopend is. Als de eigenaar de verroeste deuren openbreekt weet Drew niet wat hij ziet. Maar kan hij het ook kopen?

'Salvage Hunters', vanaf donderdag 20 mei om 20.30 uur bij Discovery.