Rory Kinnear vertolkt Tom Bombadil in tweede seizoen van 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'

Prime Video heeft de rol aangekondigd die de Award winnende acteur Rory Kinnear (James Bond-films, 'The Imitation Game') in 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' gaat spelen.

Dat Rory Kinnear onderdeel uitmaakte van de cast van seizoen 2 was reeds bekend, nu is duidelijk geworden dat hij de rol vertolkt van het, door de fans, geliefde personage Tom Bombadil. Het tweede seizoen van 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' is vanaf 29 augustus 2024 exclusief te zien op Prime Video.

Deze aankondiging komt na veel online speculatie, want de tijdloze, mysterieuze en joviale Tom Bombadil is al tientallen jaren geliefd bij Tolkienfans. Gezien zijn rol in zoveel sleutelmomenten van het grotere verhaal, is de afwezigheid van het personage in andere beeldende voorstellingen van Midden-aarde vaak het onderwerp geweest van stevige discussies. Het nieuws werd onthuld middels gloednieuwe beelden van de serie en een interview in Vanity Fair.

De showrunners van de serie, J.D. Payne en Patrick McKay, zijn enthousiast over dit nieuwe element in het verhaal en trots dat de getalenteerde Kinnear deze iconische rol tot leven brengt. 'Hij is grillig, magisch en bijna onnozel, maar hij heeft ook de wijsheid van de eeuwen en diepe emotionele bronnen van oude geschiedenis. Zijn uitstraling en functie zijn gebaseerd op Noorse mythen en Europese sprookjes.' aldus McKay. 'Grappig genoeg is hij het meest Lord of the Rings-achtig in The Lord of the Rings.' Payne voegt eraan toe: 'Tom is een soort merkwaardigheid binnen het verhaal. Terwijl de wereld donkerder is, zingt en vertelt Tom versjes die kindergedichten hadden kunnen zijn. Hij trotseert als het ware de tonale verschuiving van de rest van het seizoen en is een echt lichtpunt in een zee van duisternis.'

Kinnear omarmde de kans om in de beroemde gele laarzen te springen en vertelde dat de beschrijving van Tom Bombadil weliswaar bekend was bij de lezers, maar dat hij graag de mogelijkheid kreeg om de stem en maniertjes van het raadselachtige wezen voor het eerst te vertolken in een verfilming van Tolkiens werk. 'Er heerst een gevoel van enorme ervaring, openheid en empathie. Dat hij, Bombadil, zoveel heeft meegemaakt dat hij weet dat het de kleine dingen zijn die belangrijk zijn. Dat voelde voor mij heel toegankelijk waardoor ik beter begreep wie hij was', aldus Rory Kinnear.

Karakter beschrijving

Rory Kinnear speelt Tom Bombadil, een figuur van onbekende afkomst in Tolkiens werken die een tijdloze wijsheid projecteert, vaak personages in een richting stuwt om dingen duidelijker te zien en hen helpt de wijde wereld om hen heen beter te begrijpen. Hij beweert zo oud te zijn als Midden-aarde zelf en bezit wijsheid die ver buiten het bereik van anderen ligt. Bombadil is essentieel voor de geest van ontdekking en de zoektocht naar betekenis. Hij is beroemd om zijn gele laarzen, blauwe jas en hoed met veren en zijn raadselachtige uitdrukkingen in zingende versjes.

Daarnaast onthulde Chris Smith, Tolkien Publishing Director bij HarperCollins, in Vanity Fair dat het boek getiteld 'The Adventures of Tom Bombadil' opnieuw zal worden uitgebracht in paperback door HarperCollins op 20 augustus, vlak voor de terugkeer van de serie op Prime Video. Smith: 'Ik kijk ernaar uit dat met de introductie van Rory Kinnear's vertolking van Tom Bombadil in 'The Rings of Power', het publiek geïnspireerd wordt om meer te leren over dit unieke personage dat geliefd is bij generaties lezers over de hele wereld, en zal genieten van het delen in zijn vele avonturen in J.R.R. Tolkien's Midden-aarde.'

Over 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'

Het epische drama van 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' speelt zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen van de boeken 'The Hobbit' en 'The Lord of the Rings' van J.R.R. Tolkien af. In 'The Rings of Power' neemt de auteur de kijkers mee terug naar een tijdperk waarin grote machten werden gesmeed, koninkrijken roem vergaarden, onwaarschijnlijke helden op de proef werden gesteld en de grootste schurk die ooit uit Tolkiens pen is gevloeid de hele wereld in duisternis dreigde te hullen. De serie begint in een tijd van relatieve vrede en volgt een ensemble van bekende en nieuwe personages die de confrontatie aangaan met de lang gevreesde terugkeer van het kwaad in Middle Earth. Van de donkerste diepten van het Nevelgebergte tot de majestueuze bossen van de elfenhoofdstad Lindon, tot het adembenemende eilandenrijk Númenor, tot aan de verste uithoeken van de kaart, scheppen deze koninkrijken en personages een nalatenschap die nog lang na hun dood voortleeft.

Het eerste seizoen van 'The Rings of Power' is een ongekend succes, bekeken door meer dan 100 miljoen mensen wereldwijd, met meer dan 32 miljard gestreamde minuten. De langverwachte serie trok wereldwijd meer dan 25 miljoen kijkers op de eerste dag, de grootste première in de geschiedenis van Prime Video. De show heeft wereldwijd meer Prime-aanmeldingen gegenereerd tijdens de lanceringsperiode dan enige andere content tot nu toe. De seizoensfinale creëerde ook een wereldwijd cultureel moment, met meerdere thematische hashtags waaronder #TheRingsofPower, die trending werd in 27 landen op Twitter.

Alle acht afleveringen van het eerste seizoen van 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' zijn exclusief beschikbaar op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden in meerdere talen.