Roald Dahl's 'De Griezels' komt naar Netflix

Netflix komt in 2025 met de animatiefilm 'De Griezels', naar het ongekend populaire boek van Roald Dahl. De film is geschreven en geregisseerd door Academy Award® genomineerde Phil Johnston (Ralph Breaks the Internet).

'De Griezels' wordt de eerste geanimeerde release van Netflix in een reeks van geliefde verhalen van Roald Dahl, waaronder Wes Anderson's live action film 'Het Wonderlijk Verhaal van Hendrik Meier' en de geanimeerde versie van 'Sjakie en de Chocoladefabriek'. In september 2021 heeft Netflix de rechten van de Roald Dahl Story Company verkregen.

Schrijver en regisseur Phil Johnson: 'Ik ben altijd aangetrokken geweest tot slechte personages. Ik weet niet wat dit zegt over mij, en ik wil er eigenlijk ook niet dieper op ingaan. Wat ik wil zeggen is dat De Griezels mijn favoriete boek was toen ik jong was. Ik vond de Griezels en hun gemene streken geweldig. Het grappige is dat ze geen idee hebben hoe ze zich moeten gedragen of er fatsoenlijk uit moeten zien. Ik hou van deze film omdat hij ons herinnert dat mensen zoals de Griezels, die altijd boos zijn en wraak willen nemen, niet mogen winnen in onze wereld.'

Het boek 'De Griezels' is vertaald naar 41 talen en wereldwijd zijn er 16 miljoen exemplaren verkocht.

Over 'De Griezels'

Meneer en mevrouw Griezel zijn de meest stinkende, akeligste mensen ter wereld die toevallig ook het meest walgelijke, gevaarlijke en idiootste pretpark ter wereld bezitten. Wanneer de Griezels aan de macht komen in hun stad, besluiten twee dappere weeskinderen en een familie magische dieren om net zo sluw te worden als de Griezels om de stad te redden. Een hilarisch en wild filmavontuur, boordevol geliefde streken van de Griezels - van de kronkelspaghetti tot de gevreesde krimpziekte. De Griezels is een verhaal van alle tijden, over de nooit eindigende strijd tussen goed en kwaad.

Regisseur: Phil Johnston

Mede-regisseurs: Katie Shanahan en Todd Demong

Schrijvers: Phil Johnston (Zootopia, Wreck-It Ralph) en Meg Favreau

Producenten: Phil Johnston en Maggie Malone

Uitvoerend producent: Daisy West

Animatiestudio: Jellyfish Pictures (The Boss Baby, The Bad Guys)

'De Griezels' is exclusief te zien op Netflix in 2025.