'Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 3' onthult trailer met line-up van internationale sterren

De officiële trailer voor 'Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 3' presented by Amazon Prime Video is vandaag gepubliceerd. 'Savage X Fenty Vol. 3' wordt wereldwijd exclusief gestreamd op Amazon Prime Video vanaf vrijdag 24 september.

De nieuwe collectie is te shoppen bij Savage X Fenty en in de Amazon Fashion store in Amerika.

De buitengewone mode-ervaring bevat optredens van Nas, Daddy Yankee, BIA, Jazmine Sullivan, Ricky Martin, Normani, en Jade Novah met speciale verschijningen van Adriana Lima, Alek Wek, Behati Prinsloo, Emily Ratajkowski, Erykah Badu, Gigi Hadid, Irina Shayk, Jeremy Pope, Leiomy, Lola Leon, Mena Massoud, Nyjah Huston, Precious Lee, Sabrina Carpenter, Thuso Mbedu, Troye Sivan, Vanessa Hudgens, en nog veel meer die de nieuwe Savage X Fenty collectie dragen.