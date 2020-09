Reinout Oerlemans verkoopt format aan CBS

Producent en tv-maker Reinout Oerlemans heeft met zijn bedrijf 3Ball Media een groot succes geboekt. Hij is erin geslaagd om de show 'Come Dance With Me' te verkopen aan CBS. Dat meldt hij zelf in Quote.

'Come Dance With Me' is een showprogramma waarin getalenteerde kinderen dansen met volwassenen zonder ervaring. Het programma werd bedacht door Chris O'Donnell en LL Cool J, beiden acteurs in de populaire reeks 'NCIS'. Oerlemans noemt het format 'klassiek familie-entertainment'.

Voorlopig zal het programma enkel in Amerika bij CBS op het scherm komen. Maar Reinout Oerlemans sluit niet uit dat 'Come Dance With Me' ook internationaal zal verkocht worden.



Reinout Oerlemans woont intussen zeven jaar in Amerika en probeerde er al die tijd voet aan de grond te krijgen in de tv-wereld. Daarvoor was hij oprichter van het populaire productiebedrijf Eyeworks dat in 2015 verkocht werd aan Warner Bros. Een deel van Eyeworks, 3Ball Media, werd niet verkocht en dat leidt Oerlemans tot vandaag nog altijd.

Bron: ad.nl