Regisseur Charlotte Brändström sluit zich aan bij Amazon Studios voor 'The Lord Of The Rings'-serie

Amazon Studios heeft aangekondigd dat de Zweeds-Franse regisseur Charlotte Brändström is toegevoegd aan het creatieve team van de aankomende Amazon Original 'The Lord of the Rings' televisieserie.

Voortbordurend op het werk van de Spaanse filmmaker J.A. Bayona en de Britse Chinese regisseur Wayne Che Yip, voegt Brändström zich bij de internationale ensemblecast, die momenteel in Nieuw-Zeeland aan het filmen is, om twee afleveringen te regisseren.

Brändström is een International Emmy Award-genomineerde regisseur voor Julie, chevalier de Maupin. Ze heeft ook meer dan 30 speelfilms, miniseries en films-van-de-week geregisseerd, waaronder afleveringen van 'The Man in the High Castle', 'Outlander', 'The Witcher' en de aankomende serie 'Jupiter's Legacy'.

'Ik ben erg enthousiast om door Midden-aarde geleid te worden door JD's en Patrick's visie en mezelf onder te dompelen in de iconische wereld van J.R.R. Tolkien. Het is een groot voorrecht om in Nieuw-Zeeland te zijn en samen te werken met het uitmuntende ensemble van creatieve talenten van Amazon Studios', aldus Brändström.

Over de Amazon Original 'The Lord of the Rings' televisieserie:

De aankomende serie van Amazon Studios brengt voor de allereerste keer de heldhaftige legendes van het legendarische Tweede Tijdperk van de geschiedenis van Midden-aarde naar de schermen. Dit epische drama speelt zich af duizenden jaren voor de gebeurtenissen van J.R.R. Tolkien's 'The Hobbit' en 'The Lord of the Rings'. De serie begint in een tijd van relatieve vrede en volgt een groep bekende en nieuwe personages die de confrontatie aangaan met het lang gevreesde kwaad dat opnieuw zijn intrede doet in Midden-aarde. Van de donkerste diepten van de Nevelbergen, tot de majestueuze bossen van de elfen hoofdstad Lindon, tot het adembenemende eilandenrijk Númenor, tot de verste uithoeken van de kaart. Deze koninkrijken en personages zullen een erfenis nalaten die nog lang na hun dood voortleeft.

Zoals eerder aangekondigd, wordt de serie geleid door showrunners en executive producers J.D. Payne & Patrick McKay; zij worden bijgestaan door executive producers Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond en Sharon Tal Yguado, co-executive producer Wayne Che Yip en producer Christopher Newman.