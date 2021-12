Realityreeks 'The Ferragnez' vanaf vrijdag nieuw op Prime Video

Chiara Ferragni is een digitale ondernemer en mode-icoon met meer dan 25 miljoen volgers op Instagram, en werd uitgeroepen tot nummer één van de 'Most Powerful Influencers in Fashion' lijst door Forbes. Fedez is een veelzijdige artiest met meer dan 70 platina platen en 13 miljoen Instagram volgers.

Fedez was een deelnemer aan de populaire Amazon Original serie 'Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo' Seizoen 1, en de gastheer van het enorm succesvolle 'LOL - Chi rit è fuori' Seizoen 1.

Met de Amazon Original docu-realityserie 'The Ferragnez - The Series', krijgen fans exclusieve toegang achter de schermen van hun dagelijks leven. Gefilmd tijdens een speciale en buitengewone periode in hun leven, een eind 2020 en begin 2021, zal de serie fans een inkijkje geven in het familieleven. Van Chiara's tweede zwangerschap, Fedez' eerste deelname aan het wereldberoemde Sanremo Music Festival, tot de geboorte van hun tweede kind, Vittoria. Dit allemaal naast een hectisch professioneel en sociaal leven. Deze intieme inkijk toont op gevoelige en ironische wijze de passies, vreugdes, tranen en ambities van een jong koppel dat tegelijkertijd buitengewoon en volkomen normaal is. Chiara en Fedez openen de deuren van hun huis en geven zichzelf en hun relatie bloot. Het publiek krijgt hartverwarmende, nooit eerder vertoonde aspecten van hun persoonlijkheid en hun leven samen te zien. In de serie komen ook hun oudste zoon, de kleine Leone, hun ouders, Chiara's zussen Valentina en Francesca en hun partners, Fedez' grootmoeder Luciana, en vele andere mensen uit de omgeving van het stel aan het woord, waardoor een volledig familieportret ontstaat.

Deze serie is een vervolg op de bestaande samenwerking die het koppel heeft met Amazon Prime Video. Fedez is social brand ambassadeur voor Prime Video in Italië, en hij was één van de deelnemers in seizoen één van 'Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo', de eerste Italiaanse Amazon Original show, en 'LOL: Chi ride è fuori's' scheidsrechter en gastheer. Terwijl Chiara een van de juryleden was in het eerste seizoen van 'Making the Cut', de Amazon Original modewedstrijd gepresenteerd door Heidi Klum en Tim Gunn, en ze is de ster van de documentaire 'Chiara Ferragni Unposted', gepresenteerd in 2019 op het filmfestival van Venetië en exclusief beschikbaar op Amazon Prime Video.

De eerste vijf afleveringen van de achtdelige serie, geproduceerd door Banijay Italia voor Amazon Studios, gaan donderdag 9 december wereldwijd exclusief in première op Prime Video, met de laatste drie afleveringen beschikbaar op donderdag 16 december.