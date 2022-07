'R. Kelly: A Faking It Special' op TLC

Al meer dan twee decennia lang probeert superster R. Kelly de zedendelicten die hij in het geheim pleegt met alle macht te blijven verbergen. Maar had de wereld kunnen weten van R. Kelly's misbruik aan de hand van zijn non-verbale communicatie?

Het expertteam van 'Faking It' bestaande uit lichaamstaal-, linguïstiek- en psychologie-experts leggen R. Kelly's interviews onder de loep. Was zijn aantrekking tot minderjarige meisjes duidelijk? Waren zijn ontkenningen dat hij slachtoffers zwijggeld liet betalen wel geloofwaardig?

Naast een frame-by-frame analyze van zijn media verschijningen, brengt deze documentaire special R. Kelly’s reis in kaart, van het rondhangen in de straten van zijn geboortestad Chicago tot wereldwijde roem, rijkdom en adoratie. Met een geschatte 100 miljoen verkochte platen op zijn naam, vierde de muziekwereld de zogenaamde 'King of R&B' als een genie. Maar waren zijn duistere geheimen en leugens altijd al te zien?

'R. Kelly: A Faking It Special', vanaf zondag 24 juli om 21.00 uur op TLC.