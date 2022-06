Prime Video's kondigt romantische komedie 'Red, White & Royal Blue' aan

Taylor Zakhar Perez en Nicholas Galitzine spelen de hoofdrollen in Prime Video's romantische komedie 'Red, White & Royal Blue', gebaseerd op de New York Times bestsellerroman van Casey McQuiston.

De film, met in de hoofdrollen Emmy Award genomineerde Clifton Collins Jr., Screen Actors Guild Award winnaar Stephen Fry, en Sarah Shahi, zal worden geregisseerd door Tony Award winnaar Matthew López.

Taylor Zakhar Perez ('The Kissing Booth' 2 & 3, 'Minx') en Nicholas Galitzine ('Cinderella', 'The Craft: Legacy') zullen de hoofdrollen spelen in Prime Video's romantische komedie 'Red, White & Royal Blue', gebaseerd op Casey McQuiston's New York Times en USA Today best-selling roman met dezelfde naam. Tony Award-winnende toneelschrijver Matthew López ('The Inheritance') zal de film regisseren en het script van McQuiston's roman aanpassen. Clifton Collins Jr. ('Westworld'), Screen Actors Guild Award-winnaar Stephen Fry ('The Dropout'), en Sarah Shahi ('Sex/Life') zullen de hoofdrollen spelen.

De cast bestaat uit ondermeer Rachel Hilson ('Winning Time'), Ellie Bamber ('The Serpent'), Aneesh Sheth ('A Kid Like Jake'), Polo Morin ('Who Killed Sara?'), Ahmed Elhaj ('Dangerous Liaisons'), en Akshay Khanna ('Polite Society'). De film, van Amazon Studios en Berlanti/Schechter Films, zal werelewijd op Prime Video in première gaan. De productie begint deze maand in het Verenigd Koninkrijk.

De film volgt het Mexicaans-Amerikaanse personage Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez) die, nadat zijn moeder tot president wordt verkozen, wordt gecast als het Amerikaanse equivalent van royalty. Knap, charismatisch, briljant - zijn imago is puur millennial- marketinggoud voor het Witte Huis. Er is alleen één probleem: Alex heeft een langlopende vete met zijn koninklijke tegenhanger aan de overkant van de oceaan, prins Henry (Nicholas Galitzine). En wanneer de tabloids een foto in handen krijgen van een woordenwisseling tussen de twee, worden de relaties tussen de V.S. en Groot-Brittannië slechter. Gezinshoofden, staatshoofden en andere verantwoordelijken bedenken een plan om de schade te beperken: het in scène zetten van een wapenstilstand tussen de twee rivalen. Wat in eerste instantie begint als een nep Instragram vriendschap groeit uit tot iets dat meer betekenisvol is dan dat Alex of Henry zich hadden kunnen voorstellen. Al snel raakt Alex verwikkeld in een geheime romance met een verrassend ongemanierde Henry, iets dat de herverkiezingscampagne van zijn moeder kan bemoeilijken en twee naties kan doen wankelen. De vraag is dan ook: Kan liefde de wereld toch nog redden?

Naast een New York Times en USA Today bestseller, was McQuiston's boek een Goodreads Choice Award winnaar voor 'Beste Debuut' en 'Beste Romantiek van 2019'. Het werd ook uitgeroepen tot 'Beste boek van het jaar', door Vogue, NPR, Vanity Fair, en meer.

'Het is een sensatie geweest om dit verhaal over te dragen aan Berlanti/Schechter, Amazon en onze moedige leider Matthew López. Hij maakt zoveel slimme, gedurfde, doordachte keuzes om, het verhaal tot leven te brengen', aldus Casey McQuiston. 'Ik kan absoluut niet wachten om Taylor en Nicholas op het scherm te zien als Alex en Henry.'

'De audities van letterlijk honderden acteurs in de afgelopen maanden was een zorgvuldig teamwork en heeft een diverse en buitengewone cast gebracht en werd fantastisch geleid door Nick en Taylor', zegt Matthew López. 'Ik kan niet wachten tot de fans van het boek (en inderdaad de wereld) ontdekken hoe opmerkelijk begaafd en perfect deze twee acteurs zijn en hoe ze Henry en Alex tot leven brengen.'