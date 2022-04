Prime Video's adembenemende western 'Outer Range' vrijdag in première

In de nieuwe Prime Video serie 'Outer Range' wordt de hoofdrol gespeeld door de Oscar-genomineerde Josh Brolin. Het eerste seizoen van de filmische Original serie zal bestaan uit acht afleveringen, waarvan vanaf vrijdag 15 april elke week twee afleveringen in première gaan en is exclusief op Prime Video in meer dan 240 landen te zien.

'Outer Range' draait om Royal Abbott (Josh Brolin), een rancher die vecht voor zijn land en familie, wanneer hij een ondoorgrondelijk mysterie ontdekt aan de rand van Wyoming's wildernis. Een spannende Western familiesaga met een vleugje wrange humor en bovennatuurlijk mysterie. 'Outer Range' onderzoekt hoe we worstelen met het onbekende.

Aan het begin van de serie zijn de Abbotts bezig met de verdwijning van schoondochter Rebecca. Ze worden nog verder op de rand van de afgrond geduwd wanneer de Tillersons (de opzichtige eigenaars van de naburige op winst beluste ranch) hun land willen inpikken. Een vroegtijdige dood in de gemeenschap zet een keten van spannende gebeurtenissen in gang, en schijnbaar kleine stad en grond gerelateerde problemen komen tot een hoogtepunt met de komst van een mysterieuze zwarte leegte in de westelijke weide van de Abbotts. Royal vecht om zijn familie te beschermen en door zijn ogen zien we hoe de tijd geheimen uit het verleden en verontrustende mysteries bevat.

'Outer Range' heeft in de hoofdrol, de voor een Oscar-genomineerde, Josh Brolin ('Milk') en heeft een ensemblecast van bekroond en baanbrekend talent, waaronder Imogen Poots ('I Know This Much is True'), Lili Taylor ('Perry Mason'), Tamara Podemski ('Four Sheets to the Wind'), Lewis Pullman ('Top Gun: Maverick'), Tom Pelphrey ('Ozark'), Noah Reid ('Schitt's Creek'), Shaun Sipos ('Krypton'), Isabel Arraiza ('The Little Things'), Olive Abercrombie ('The Haunting of Hill House'), en Will Patton ('Yellowstone'). Outer Range komt van bedenker en uitvoerend producent Brian Watkins, met uitvoerende producenten Zev Borow, Heather Rae, Josh Brolin, Robin Sweet, Lawrence Trilling, Amy Seimetz, Tony Krantz, en Plan B

Uitvoerende producenten voor Plan B Entertainment zijn Dede Gardner, Jeremy Kleiner, en Brad Pitt.