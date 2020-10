Prime Video zegt vaarwel tegen 2020 met de special 'Yearly Departed'

Amazon Prime Video zegt vaarwel tegen 2020 met de nieuwe komedie special 'Yearly Departed', een komische herdenking voor een jaar dat nog steeds niet voorbij is.

Van uitvoerend producent Rachel Brosnahan ('The Marvelous Mrs. Maisel'), die zelf ook in de special zal verschijnen.a De special wordt gehost door multitalent komiek Phoebe Robinson ('2 Dope Queens') en 'Yearly Departed' zal deze winter exclusief op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd te zien zijn.

'Yearly Departed' is een serie met veel lof voor het jaar 2020, waarin een line-up van alleen maar vrouwelijke komieken je van alles zullen laten zien. Van casual seks tot beige pleisters en alles daartussenin dat we in 2020 'verloren' hebben. Na een jaar van maatschappelijke onrust, ziekte, een Japanse reuzenhoornaar en bananenbrood, zal 'Yearly Departed' het jaar 2020 de aandacht geven die het verdient. Mede mogelijk gemaakt door een aantal van de grappigste vrouwen ter wereld. 'Yearly Departed' wordt geproduceerd door Rachel Brosnahan, Paige Simpson, David Jammy, Katy Mullan, Samantha Ressler, Nathalie Love en Bess Kalb, waarbij Kalb ook als hoofdschrijver optreedt. Emmy Award-nominee Linda Mendoza (Tiffany Haddish Presents: They Ready) is klaar om te regisseren. 'Yearly Departed' is van Amazon Studios en Done + Dusted.

'Ik kan me geen betere manier voorstellen om dit onverklaarbaar jaar achter ons te laten, dan enkele van 's werelds grappigste vrouwen het laatste woord te geven. Ik ben dankbaar voor onze partners bij Amazon Prime Video, We The Women, Bess Kalb en Done + Dusted voor de kans die wij hebben gekregen om gezamenlijk te helen door middel van veel te lachen', zei Brosnahan.

Robinson voegde eraan toe: 'Ik ben klaar om 2020 in brand te steken, net alsof ik aan het barbecueën ben op een familiebijeenkomst. Alle gekkigheid op een stokje, de wereld is stressvol en verwarrend, dus ik ben vereerd om te helpen ieders gedachten te verzetten met wat broodnodige komedie terwijl ik een nieuwe pruik draag.'

'Gezien de gebeurtenissen van 2020 kunnen we niet wachten om te proosten samen met deze groep hilarische vrouwen, onder leiding van de ongelooflijke Rachel Brosnahan!', zei Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. 'Rachel, Bess, en het Done + Dusted team zijn samengekomen met Phoebe Robinson om ons wat broodnodige humor te brengen als dit jaar eindelijk eindigt.'

'Yearly Departed', vanaf deze winter exclusief op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd.