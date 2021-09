Prime Video toont eerste beelden van Amazon Original Serie 'The Rig'

'The Rig' toont de bemanning van het booreiland Kinloch Bravo, gestationeerd voor de Schotse kust in de gevaarlijke wateren van de Noordzee. Wanneer ze opgehaald moeten worden en terugkeren naar het vasteland komt er een mysterieuze en allesomvattende mist opzetten.

Het booreiland wordt getroffen door zware bevingen, en ze raken afgesneden van alle communicatie met de buitenwereld. Terwijl de bemanning probeert te ontdekken wat deze onbekende kracht drijft, dwingt een zwaar ongeval hen vragen te stellen over wie ze werkelijk kunnen vertrouwen. Banden worden verbroken, loyaliteiten gevormd en breuklijnen tussen generaties blootgelegd. De bemanning van de Bravo wordt gedreven tot de grenzen van zowel hun loyaliteit als hun uithoudingsvermogen, in een confrontatie met krachten die hun verbeelding te boven gaan. De serie is exclusief in Schotland gefilmd in de FirstStage Studios in Edinburgh.

Gecreëerd door David Macpherson

Geregisseerd door John Strickland (Line of Duty, Bodyguard).

Met in de hoofdrollen Iain Glen, Emily Hampshire, Martin Compston, Rochenda Sandall, Owen Teale, Richard Pepple, Mark Bonnar, Calvin Demba, Emun Elliott, Abraham Popoola, Stuart McQuarrie en Molly Vevers