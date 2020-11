Prime Video stelt nieuwe 'Welcome to The Blumhouse'-films voor

Na de langverwachte wereldwijde lancering van 'Welcome to the Blumhouse' kondigt Prime Video vandaag het volgende hoofdstuk aan van vier films in deze collectie van acht genrefilms, die geproduceerd werden door Amazon Studios en Jason Blum's Blumhouse Television.

De verschillende titels zijn: 'The Manor' geschreven en geregisseerd door Axelle Carolyn, 'Black as Night' van regisseur Maritte Lee Go, 'Madres' geregisseerd door Ryan Zaragoza en 'Bingo' van regisseur Gigi Saul Guerrero. De spannende thrillers zullen in 2021 op Prime Video gelanceerd worden in, wereldwijd, meer dan 240 landen en gebieden.

Het programma 'Welcome to the Blumhouse' zet de traditie van originele, hoogstaande genreverhalen voort, die het signatuur van Blumhouse zijn. Rond verontrustende thema's van georganiseerde gruwelen en persoonlijke fobieën wordt in de films ingegaan op de diepste angsten van de mensen. Deze sociale thrillers presenteren een onderscheidende visie en een uniek perspectief. Net zoals de eerste vier films van het programma gaat deze verder met een thruline-thema, waardoor dit de allereerste serie van thematisch met elkaar verbonden films van Amazon Original films op Prime Video is. De films blijven veelbelovende opkomende filmmakers tonen, naast gevestigde acteurs in uitzonderlijke en choquerende nieuwe rollen.

'Na de succesvolle lancering van de eerste vier films van het Blumhouse programma, die onze verwachtingen heeft overtroffen, we zijn verheugd om het volgende hoofdstuk, dat in 2021 komt, te presenteren', aldus Jennifer Salke, hoofd van de Amazon studio's. 'De spannende, op het puntje van je stoel sensatie gaat verder in deze volgende serie van titels, die onze klanten wereldwijd zeker zal verrukken, verrassen en schokken.'

'We zijn blij om te zien hoe het publiek over de hele wereld reageert op de films in het 'Welkom in the Blumhouse'-programma. We kunnen zijn super trots op het werk van deze getalenteerde filmmakers, de cast en de crew van alle films', aldus Jeremy Gold, president Blumhouse Television. 'En we zijn verheugd om de volgende serie van films en de fantastische filmmakers aan het roer, voor te stellen.'

'The Manor' is geschreven en geregisseerd door Axelle Carolyn, met sterren als Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larsen, Fran Bennett en Katie Amanda Keane. Na een beroerte verhuist Judith Albright naar een historisch verpleeghuis, waar ze begint te vermoeden dat de bewoners aan iets bovennatuurlijks ten prooi vallen. Om te kunnen ontsnappen moet ze iedereen om haar heen ervan overtuigen dat ze daar toch niet thuishoort. Uitvoerend geproduceerd door Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Sandy King en Richard J Bosner.

'Black as Night' wordt geregisseerd door Maritte Lee Go en is geschreven door Sherman Payne. De cast bestaat uit Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Craig Tate, Keith David, Mason Beauchamp, Abbie Gayle en Frankie Smith. Een tienermeisje met een groot zelfvertrouwen vindt op de meest onwaarschijnlijke manier zekerheid, door haar zomers te besteden aan gevechten met vampiers die ten prooi vallen aan de rechteloosheid in New Orleans. Met de hulp van haar beste vriendin, de jongen waar ze een oogje op heeft en een bijzonder rijk meisje. Uitvoerend geproduceerd door Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Maggie Malina en Guy Stodel.

'Madres' wordt geregisseerd door regisseur Ryan Zaragoza en geschreven door Marcella Ochoa & Mario Miscione. Met in de hoofdrol Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill en Elpidia Carrillo. In de jaren zeventig van de vorige eeuw verhuist een Mexicaans-Amerikaans echtpaar, dat hun eerste kind verwacht, naar een boerengemeenschap in Californië. Wanneer de vrouw vreemde symptomen en angstaanjagende visioenen begint te ervaren, probeert ze uit te zoeken of het verband houdt met een legendarische vloek of met iets erger dan dat. Uitvoerend geproduceerd door Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Sanjay Sharma en Matthew Myers.

'Bingo' wordt geregisseerd door Gigi Saul Guerrero en geschreven door Shane McKenzie & Gigi Saul Guerrero, samen met Perry Blackshear. In de Barrio of Oak Springs leeft een sterke en standvastige groep oudere vrienden die weigeren om gediskwalificeerd te worden vanwege hun leeftijd. Hun leider, Lupita, houdt hen samen als een gemeenschap. Maar ze weten niet dat hun geliefde bingozaal op het punt staat verkocht te worden aan een veel machtigere middel dan geld. Uitvoerder geproduceerd door Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman en Raynor Shima.

Momenteel is op Prime Video de eerste serie van films te zien die eerder deze maand gelanceerd werd met ondermeer 'The Lie' van veelgeprezen schrijver/regisseur Veena Sud, 'Black Box' van opkomende schrijver/regisseur Emmanuel Osei-Kuffour Jr., 'Evil Eye' van de veelbelovende jonge regisseurs Elan Dassani en Rajeev Dassani en 'Nocturne' van filmmaker Zu Quirke.