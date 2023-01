Prime Video publiceert trailer voor documentaire 'KSI: In Real Life'

De film 'KSI: In Real Life', geproduceerd door Louis Theroux en Mindhouse Productions, geeft inzicht in het originele levensverhaal van online icoon KSI.

Prime Video heeft de officiële trailer voor 'KSI: In Real Life' gepubliceerd, waarin fans een voorproefje krijgen van KSI's hoogte- en dieptepunten als wereldwijd fenomeen en intieme gesprekken van zijn familie. De documentaire wordt op 26 januari 2023 exclusief gelanceerd op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd.

Aan de vooravond van de release van zijn tweede album staat een van 's werelds meest invloedrijke jonge mannen, YouTube-ster KSI, aan de top van zijn carrière, maar in zijn privéleven dreigt hij op leegte te stuiten. Olajide Olatunji (JJ voor zijn vrienden) staat al meer dan tien jaar in de schijnwerpers en heeft een reeks onverwachte overwinningen geboekt in de zakenwereld, de muziek en het boksen. Maar het succes heeft een prijs - hij heeft zijn ouders weggeduwd, zijn relatie met zijn vriendin is mislukt en hij heeft ruzie met zijn broer.

In 'Real Life' duikt in de ontstaansgeschiedenis van dit online-icoon, zijn begintijd in Watford, zijn mislukkingen op school en zijn vroege entree op YouTube. Als KSI perfectioneerde hij een personage dat aansluiting vond bij kids over de hele wereld. Maar de KSI-personage kon ook meedogenloos en eenzijdig zijn, waardoor de man achter het masker eenzaam en geïsoleerd achterbleef.

Tijdens het uitverkochte Britse tournee bereikt JJ een crisispunt. Hij vraagt zich af wat echte liefde is en of hij daartoe in staat is. Hij begint zijn leven opnieuw te evalueren en onderneemt actie om de relaties met zijn naasten te herstellen. Met unieke en ongefilterde toegang tot de wereldwijde megaster, confronteert de film vragen over familie, roem, het internet en het overwinnen van trauma's. Het is zowel een onthullend portret van de opkomst van de ultieme beïnvloeder, als een blik op een jonge man die zich ontwikkelt tot wie hij is, terwijl de hele wereld toekijkt.

De regisseur is Wes Pollitt ('The Last Miners', 'Murder 24/7'), de producent is Sophie Grant ('The Last Miners', 'Superkids: Breaking Away from Care') en de uitvoerende producenten zijn Louis Theroux ('Altered States', 'My Scientology Movie', 'Shooting Joe Exotic') en Barnaby Coughlin ('Inside Tatler', 'Sound of Musicals', 'First Dates'). De productie wordt geleid door Donna Ferry ('This is Football', 'Stylish with Jena Lyons') en Hannah Ramsey ('The Met: Policing London', 'Louis Theroux: Mothers on the Edge').