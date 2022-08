Prime Video presenteert trailer van Sylvester Stallone's 'Samaritan'

De dertienjarige Sam Cleary (Javon 'Wanna' Walton) vermoedt dat zijn mysterieuze en teruggetrokken buurman Mr. Smith (Sylvester Stallone) eigenlijk een legende is die zich in het volle zicht verborgen houdt.

Twintig jaar geleden werd de supersterke buurtwachter van Granite City, Samaritan, dood gemeld na een vurig gevecht in een pakhuis met zijn rivaal, Nemesis. De meesten geloven dat Samaritan in het vuur is omgekomen, maar sommigen in de stad, zoals Sam, hebben hoop dat hij nog leeft. Nu de criminaliteit toeneemt en de stad op de rand van chaos staat, maakt Sam het zijn missie om zijn buurman uit zijn schuilplaats te lokken en de stad van de ondergang te redden.

'Ik hou van actiefilms die bovendien ook een hart hebben. Ik wilde graag meewerken aan 'Samaritan' omdat dit verhaal veel gelaagdheid heeft en ik denk dat mensen zich erin kunnen herkennen. Het heeft iets van een moraliteitsverhaal en het is ook heel spannend om naar te kijken. We zijn ontzettend blij dat deze film wereldwijd te zien zal zijn op Prime Video waar mijn fans en het wereldwijde publiek er samen van kunnen genieten', zo vertelt Sylvester Stallone.

Met in de hoofdrollen Sylvester Stallone, Javon 'Wanna' Walton, Pilou Asbæk, Dascha Polanco, en Moises Arias.

Geregisseerd door: Julius Avery

Scenario door: Bragi F. Schut

Producers: Sylvester Stallone, Braden Aftergood

Executive Producers: Bragi F. Schut, David Kern, Adam Rosenberg, Guy Riedel