Prime Video presenteert de officiële trailer van 'Nanny'

Prime Video presenteert de officiŽle trailer van 'Nanny'

Nanny is de beklemmende en prijswinnende debuutfilm van schrijver/regisseur Nikyatu Jusu, met in de hoofdrollen Anna Diop (US), Michelle Monaghan ('Mission: Impossible - Fallout'), Sinqua Walls ('American Soul'), Morgan Spector ('The Gilded Age'), Rose Decker ('Mare of Easttown') en Leslie Uggams ('Deadpool').