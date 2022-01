Prime Video onthult trailer voor exclusieve Amazon docuserie 'SIMEONE. Living Match by Match'

In zijn drie decennia lange carrière als speler en coach heeft Diego Pablo Simeone een unieke en wereldwijd herkenbare manier van voetbalbegrip gecreëerd. 'Cholismo' is meer een filosofie dan een spelstrategie: een reeks waarden en hulpmiddelen die Simeone tijdens zijn carrière heeft verzameld op basis van observatie, hard werken en het overwinnen van moeilijkheden, geleerd van overwinningen en - vooral - nederlagen.

De docuserie volgt Simeone tijdens het seizoen 2020-21, en ontdekt het geheim van een succes dat zijn nalatenschap begint te tekenen.

Cristiano Ronaldo, David Beckham, Leo Messi, José Mourinho, Pep Guardiola, Sergio Ramos, Luis Suárez, Koke en Fernando Torres zijn enkele van wier getuigenissen in de serie zijn verzameld rond Diego Pablo Simeone.

'SIMEONE. Living Match by Match' is een TBS en Wakai Sports productie in samenwerking met Atleti Studios exclusief voor Prime Video, met David Quintana en Toni Muñoz als uitvoerende producenten.

De docuserie zal in premiere gaan op 26 januari 2022.