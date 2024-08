Prime Video onthult releasedatum van langverwachte nieuwe Original serie 'Citadel: Diana'

Prime Video onthult de eerste beelden van de Italiaanse serie in de wereld van 'Citadel': 'Citadel: Diana'. Alle zes afleveringen van de nieuwe spionageserie, geproduceerd door het Cattleya-onderdeel van ITV Studios en Amazon MGM Studios, zijn vanaf 10 oktober exclusief te zien op Prime Video wereldwijd.

De cast van 'Citadel: Diana' bestaat uit Matilda De Angelis ('The Undoing') in de hoofdrol, met naast haar onder andere de Nederlandse actrice Thekla Reuten. Ook Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz en Filippo Nigro spelen een rol in de serie.

'Citadel: Diana' speelt zich af in Milaan, 2030. Acht jaar eerder werd het onafhankelijke wereldwijde spionageagentschap Citadel vernietigd door Manticore, een machtig en vijandelijk syndicaat. Sindsdien is Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), een undercover agente van Citadel, geïsoleerd en gevangen achter de vijandelijke linies binnen Manticore. Wanneer ze eindelijk een kans ziet om te ontsnappen en voorgoed te verdwijnen, heeft ze geen andere keuze dan in zee te gaan met de onvoorspelbare Edo Zani (Lorenzo Cervasio). Edo is de erfgenaam van Manticore en zoon van Ettore Zani (Maurizio Lombardi), het hoofd van de Italiaanse tak van Manticore. Edo is verwikkeld in een machtsstrijd om het leiderschap met de andere Europese families.

Het eerste seizoen van 'Citadel', met Richard Madden en Priyanka Chopra Jonas, ging in 2023 in release en werd Prime Video's op één na best bekeken nieuwe Original serie buiten de VS en de op drie na meest bekeken serie wereldwijd. De daaropvolgende Original actie-spionage series in de 'Citadel'-reeks vertellen het verhaal van het Citadel spionageagentschap en het machtige vijandelijke syndicaat Manticore, vanuit verschillende plekken op de wereld. Elke serie die voortkomt uit de wereld van Citadel heeft lokaal toptalent in de hoofdrol en wordt gemaakt, geproduceerd en gefilmd in de regio. Dit zorgt voor stilistisch unieke shows met een sterke culturele identiteit uit het land van herkomst.

'Citadel: Diana', een Italiaanse Prime Video Original, is de tweede serie die debuteert in de wereld van Citadel en wordt gevolgd door 'Citadel: Honey Bunny' uit India met Varun Dhawan en Samantha Ruth Prabhu in de hoofdrollen. Seizoen twee van 'Citadel', met Richard Madden en Priyanka Chopra Jonas in de hoofdrollen, gaat dit jaar in productie, met Joe Russo als regisseur.

'Citadel: Diana' is geregisseerd door Arnaldo Catinari en ontwikkeld door Alessandro Fabbri, die ook de serie schreef met Ilaria Bernardini, Gianluca Bernardini, Laura Colella en Giordana Mari.