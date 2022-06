Prime Video onthult premièredatum voor 'Paper Girls'

Vandaag heeft Prime Video de officiële eerste beelden vrijgegeven en de premièredatum bekendgemaakt voor de aankomende sci-fi avonturenserie 'Paper Girls', met in de hoofdrollen Camryn Jones, Riley Lai Nelet, Sofia Rosinsky, en Fina Strazza.

De serie is gebaseerd op de comics geschreven door Brian K. Vaughan en geïllustreerd door Cliff Chiang. Alle acht afleveringen van het eerste seizoen gaan wereldwijd op 29 juli op Prime Video in première.

In de vroege ochtenduren na Halloween 1988 zijn vier krantenbezorgsters Erin, Mac, Tiffany en KJ op hun bezorgroute als ze verstrikt raken in het kruisvuur van strijdende tijdreizigers, waardoor hun leven voorgoed een andere wending krijgt. Ze worden naar de toekomst getransporteerd en ze moeten een manier zien te vinden om terug te keren naar het verleden, een reis die hen oog in oog brengt met de volwassen versies van henzelf. Terwijl ze zich verzoenen met het feit dat hun toekomst heel anders is dan dat ze zich als 12-jarige voorstelden, worden ze opgejaagd door een militante groep tijdreizigers die bekend staat als de Old Watch, die tijdreizen verboden hebben om aan de macht te blijven. Om te overleven moeten de meisjes hun verschillen overwinnen en leren om elkaar, en zichzelf, te vertrouwen.

'Paper Girls', gebaseerd op de bestseller graphic novels van Brian K. Vaughan, is een persoonlijke reis vol gevaren door de ogen van vier meisjes, gespeeld door Camryn Jones als Tiffany Quilkin, Riley Lai Nelet als Erin Tieng, Sofia Rosinsky als Mac Coyle, en Fina Strazza als KJ Brandman. Ali Wong speelt ook de hoofdrol als de volwassen versie van Erin, met Nate Corddry als Larry, en Adina Porter als Prioress.

'Zoals fans van de strip al weten, verweeft dit verhaal feilloos diep persoonlijke karakterdrama’s met een spannend avontuur en actie', zegt Christopher C. Rogers, uitvoerend producent en showrunner. 'Dat gezegd hebbende, deze show is voor iedereen (zelfs degenen die nog nooit een stripboek hebben gelezen!) die zich ooit heeft afgevraagd hoe het zou zijn om zichzelf in een andere levensfase te ontmoeten - om wat je nu weet te vergelijken met wat je toen dacht te weten... Het is een echte sensatie geweest in de wereld van Brian en Cliff te duiken, en ik voel me vereerd dat ik samen met deze ongelooflijk speciale groep van tekenaars en medewerkers heb mogen werken om het verhaal tot leven te brengen.'

'Ik hou van deze show!', zegt Brian K. Vaughan. 'De buitengewone cast voelt als losgetrokken van de pagina's van onze comic. En of je nu elke uitgave van 'Paper Girls' hebt gelezen of er hierdoor aan begint, er zullen enorme verrassingen voor je zijn in dit eerste seizoen.'

Ali Wong voegde eraan toe: 'Ik ben verheugd om de kijkers de ongelooflijke hoofdrollen van 'Paper Girls' te kunnen laten zien. Riley en ik mogen 'Erin' spelen in verschillende decennia, en onze samenwerking bij het maken van dit personage had niet leuker kunnen zijn.'

'Paper Girls' is van Amazon Studios en Legendary Television, in samenwerking met Plan B. De serie is geproduceerd door Christopher C. Rogers, Stephany Folsom, Christopher Cantwell, Brian K. Vaughan, Cliff Chiang, Steven Prinz, en Plan B. De serie is gecreëerd voor televisie door Folsom. Seizoen één is geregisseerd door Mairzee Almas, Georgi Banks-Davies, Destiny Ekaragha, en Karen Gaviola.

Alle acht afleveringen gaan 29 juli in première op Prime Video.