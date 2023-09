Prime Video onthult officiële trailer voor nieuwe Spaanse Original sciencefiction film 'Awareness'

'Awareness' is vanaf 11 oktober exclusief te zien op Prime Video, met in de hoofdrollen MarŪa Pedraza, Pedro Alonso, Oscar Jaenada, Carlos Scholz en Lela Loren.

Prime Video onthuldede officiële trailer van de langverwachte Spaanse Original sciencefiction film 'Awareness', geregisseerd door Daniel Benmayor ('Xtremo', 'Tracers', 'Bruc') met in de hoofdrollen Carlos Scholz ('Toy Boy', 'Feria: La luz más oscura'), Pedro Alonso ('La Casa de Papel', 'El ministerio del tiempo'), María Pedraza ('La Casa de Papel', 'Élite'), Óscar Jaenada ('Operación Marea Negra', 'Hernán') en Lela Loren ('American Gods', 'Altered Carbon').

Awareness gaat tijdens het Sitges Film Festival in première en is vanaf 11 oktober, in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd, exclusief te zien op Prime Video.

Ian, een rebelse tiener die aan de rand van de maatschappij leeft, kan met zijn gave om visuele illusies te creëren, gedachten beïnvloeden. Door zijn krachten in te zetten voor kleine, onopvallende zwendelpraktijken, weet hij te overleven. Maar wanneer het misgaat tijdens een diefstal, lopen zijn krachten publiekelijk uit de hand en wordt Ian het doelwit van twee concurrerende organisaties die zijn gaven uit willen buiten.

'Awareness' is geproduceerd door Federation Spain - onder leiding van Juan Solá en Nacho Manubens - met Mark Albela als Uitvoerend Producent en in samenwerking met Dbenma Content met Daniel Benmayor als producent en regisseur. Benmayor is tevens samen met Iván Ledesma verantwoordelijk voor het scenario.