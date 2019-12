Prime Video onthult de eerste beelden van 'The Boys' seizoen 2

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2019

Fans kregen, op CCXP in So Paulo, de eerste beelden te zien van het langverwachte tweede seizoen van de Amazon Original serie 'The Boys' die in 2020 op Prime Video te zien is.

De cast bestaat uit Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher en Karen Fukuhara.

'The Boys' geeft een grappige en brutale kijk op superhelden die misbruik maken van hun krachten en de burgerwachters die een dappere zoektocht beginnen om ze neer te halen. De populaire acteurs Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara en Nathan Mitchell. Giancarlo Esposito zal terugkeren als 'Mr. Edgar'. Aya Cash ('You're The Worst'), Claudia Doumit ('Timeless') en Goran Visnjic ('Timeless') behoren tot de nieuwe gezichten van het tweede seizoen. Het eerste seizoen is al te zien op Prime Video in meer dan 200 landen.

Gebaseerd op The New York Times best-verkochte strip van Garth Ennis en Darick Robertson: 'The Boys' is ontwikkeld door showrunner Eric Kripke ('Supernatural'), die ook de schrijver en uitvoerend producent is. Andere producten zijn Seth Rogen ('Preacher'), Evan Goldberg ('Preacher'), en James Weaver ('Preacher'), Original Film’s Neal H. Moritz ('Prison Break'), Pavun Shetty ('New Girl') en Ori Marmur ('Preacher'), evenals Craig Rosenberg, Rebecca Sonnenshine, Phil Sgriccia, Ken Levin en Jason Netter. Ennis en Robertson zijn ook co-executive producenten.

'The Boys' is een co-productie van Amazon Studios en Sony Pictures Television Studios samen met Point Grey Pictures, Kripke Enterprises en Original Film.