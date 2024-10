Prime Video maakt de cast bekend van komedieserie 'Nordin' van Achmed Akkabi

Prime Video heeft de cast bekend gemaakt van de komedieserie 'Nordin', de eerste productie van showrunner Achmed Akkabi voor de streamingsdienst.

Behalve Showrunner is Achmed in de serie te zien in de rol van Choukri, de oudere broer van Nordin. De cast van 'Nordin' bestaat verder uit Khalid Alterch, Georgina Verbaan, Zineb Fallouk, Ferdi Stofmeel, Hamza Benmira, Khalid Akouzdame en Géza Weisz. De serie draait om Nordin Kynani, een rijke dertiger die verwacht CEO te worden van het succesvolle familiebedrijf zonder skills of opleiding. Maar in plaats daarvan heeft zijn moeder haar eigen plan voor hem: hij moet een jaar lang lesgeven op de basisschool waar hij ooit op zat.

'Nordin' verschijnt in 2025 exclusief op Prime Video in 240 landen en regio's wereldwijd.

Nordin Kynani houdt van dure auto's, wilde feestjes en samenwonen met zijn vrienden, maar nog altijd heeft hij de serieuze droom om op zijn eerstvolgende verjaardag het bedrijf van zijn rijke Marokkaans-Nederlandse familie over te nemen. Wanneer hij naar het kantoor gaat om tot CEO te worden benoemd, schokt zijn moeder hem met een voorwaarde: hij moet eerst een jaar als leraar werken op zijn oude basisschool. In zijn rol als leraar probeert Nordin zijn leerlingen te inspireren en motiveren, ondanks de verwachtingen en vooroordelen van de schoolleiding. Nordin doet er alles aan om dit onrecht aan te pakken, maar zijn onconventionele lesmethoden vallen niet bij iedereen in de smaak. Tegelijkertijd worstelt Nordin met zijn verantwoordelijkheden tegenover zijn familie en vrienden. Zijn moeder Rabia wil met pensioen, zijn zus Hayat is op weg om een prominent politiek figuur te worden en zijn vrienden Souf en Amine hebben moeite om zich aan te passen aan zijn nieuwe, serieuzere levensstijl.

Geproduceerd door Amazon MGM Studios en Fiction Valley en geregisseerd door Joosje Duk, met Achmed Akkabi als Showrunner/ Uitvoerend Producent van de zesdelige komedieserie. De cast bestaat onder anderen uit Achmed Akkabi ('Mocro Maffia', 'Moordvrouw'), Khalid Alterch ('Mocro Maffia'), Georgina Verbaan ('Dit is geen kerstfilm', 'Klem'), Zineb Fallouk ('Mocro Maffia', 'Alter Ego'), Souad El Aidi Keehnen ('Mocro Maffia'), Hamza Benmira (YouTube -kanaal Borrelnootjez), Khalid Akouzdame (YouTube -kanaal Borrelnootjez), Ferdi Stofmeel ('Scotoe', 'De Z van Zus') en Géza Weisz ('Verliefd op Ibiza', 'Het leven is vurrukkulluk').