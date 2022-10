Prime Video lanceert trailer voor Sci-Fi thriller 'The Peripheral'

De nieuwe dramaserie 'The Peripheral' van Lisa Joy en Jonathan Nolan's Kilter Films is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van William Gibson.

Prime Video heeft de officiële trailer onthuld voor de aankomende sci-fi dramaserie 'The Peripheral', met in de hoofdrollen Chloë Grace Moretz ('The Miseducation of Cameron Post'), Jack Reynor ('Midsommar'), Gary Carr ('The Deuce'), Eli Goree ('One Night in Miami...'), Louis Herthum ('Westworld'), JJ Feild ('TURN: Washington's Spies'), T'Nia Miller ('The Haunting of Bly Manor'), Charlotte Riley ('Peaky Blinders'), Alexandra Billings ('The Conners'), Adelind Horan ('The Deuce'), Alex Hernandez ('UnREAL'), Katie Leung ('Chimerica'), Julian Moore-Cook ('Peaky Blinders'), Melinda Page Hamilton ('Messiah'), Chris Coy ('The Deuce') en Austin Rising ('Alt').

Flynne Fisher (Chloe Grace Moretz), haar Marine veteraan broer, Burton (Jack Reynor), en hun stervende moeder wonen in een klein stadje in de Blue Ridge Mountains in 2032. Terwijl de gezondheid van hun moeder verslechtert en de ziektekosten oplopen, verdienen Flynne en Burton extra geld door het spelen van simulaties ('Sims'). De twee broers en zussen delen Burton's avatar en 'wedijveren' om goed betalende klanten door uitdagende spelniveaus te verslaan. Wanneer Burton de kans krijgt om een nieuwe Sim te testen, is het Flynne die uiteindelijk speelt en zich voordoet als haar broer.

De Sim speelt zich af in Londen en Flynne moet inbreken in een bedrijf dat bekend staat als het Research Institute om een waardevol geheim te stelen. Wanneer de opdracht fout loopt, begint Flynne te beseffen dat de Sim echter is dan ze zich ooit had kunnen voorstellen. Het Londen dat ze onderzoekt bestaat in de toekomst... het jaar 2099. En wat Flynne heeft ontdekt in het onderzoeksinstituut brengt haar en haar familie in groot gevaar. Er zijn mensen uit de toekomst die Flynne willen gebruiken voor de informatie die ze heeft gestolen... en er zijn anderen die Flynne dood willen.

Flynne ontmoet Wilf (Gary Carr) in toekomstig Londen, een man die de oplossing voor het mysterie zou kunnen zijn. Maar eerst, in hun huidige tijd, moeten Flynne en Burton, samen met zijn voormalige militaire elite-eenheid, zich hergroeperen om zichzelf te redden van krachten die hen willen doden - krachten die vanuit de toekomst zijn gestuurd om het vitale geheim dat Flynne heeft gestolen terug te veroveren.

'The Peripheral' wordt geproduceerd door Amazon Studios en Warner Bros Television, in samenwerking met Kilter Films. Executive producers voor 'The Peripheral' zijn bedenker en showrunner Scott B. Smith ('A Simple Plan'), regisseur Vincenzo Natali ('In the Tall Grass'), Greg Plageman ('Person of Interest'), Jonathan Nolan en Lisa Joy ('Westworld'), Athena Wickham ('Westworld'), en Steven Hoban ('In the Tall Grass').

De serie gaat 21 oktober in première op Prime Video.