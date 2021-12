Prime Video lanceert nieuwe 'With Love'-serie: een vrolijke kerstroman

De romantische komedieserie 'With Love' speelt zich af op meerdere feestdagen, is geschreven en gemaakt door Gloria Calderón Kellett. De serie volgt broer en zus Lily en Jorge Jr., op een missie om liefde te vinden.

In elk van de vijf afleveringen navigeren Lily, Jorge Jr. en de hele Diaz familie door de hoogte- en dieptepunten van de liefde tijdens een andere feestdag gedurende het jaar: Kerstavond/Nochebuena, Oudejaarsavond, Valentijnsdag, onafhankelijkheidsdag, en Dia de los Muertos.

Alle vijf afleveringen van 'With Love' zullen op 17 december op Prime Video in première gaan in de Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten, Australië, Canada, Denemarken, Finland, Ierland, India, Nigeria, Nederland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Saoedi-Arabië, Zweden, Singapore, UK Group, U.S. Group en Zuid-Afrika. In het nieuwe jaar volgt een wereldwijde release.

'With Love' gaat vrijdag 17 december in première op Prime Video.