Prime Video kondigt seizoen 2 van 'Making The Cut' aan

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

Gefilmd in Los Angeles met internationale ontwerpers, zet 'Making the Cut' haar missie voort om het volgende internationale modemerk te vinden.

Nieuwe stad, nieuwe ontwerpers, dezelfde geweldige stijl. 'Making the Cut' is opnieuw op een missie om het volgende grote wereldwijde modemerk te vinden. Amazon Studios kondigde vandaag aan dat het een tweede seizoen heeft besteld van 'Making the Cut'. De modeserie gehost en uitvoerend geproduceerd door Heidi Klum en Tim Gunn, gaat deze zomer wereldwijd in première op Amazon Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden. Klum en Gunn zullen de jury vormen met Winnie Harlow, wereldberoemd supermodel, en Jeremy Scott, modepop icoon en Moschino Creative Director.

De serie is opgenomen in Los Angeles, de stad die bekend staat om een aantal van de meest modieuze mensen en evenementen in de wereld. Van rode lopers met sterallures tot de modernste straatstijl, de diverse modescene van Los Angeles vormt de perfecte achtergrond voor seizoen twee van 'Making the Cut'.

'Ik ben zo verheugd om in mijn thuisstad Los Angeles te zijn, met zo'n getalenteerde groep ontwerpers en juryleden voor het tweede seizoen', zei Klum. 'Het afgelopen jaar bracht wereldwijd zoveel onvoorziene uitdagingen, dus ik voel me dankbaar dat we in staat waren om veilig te filmen terwijl Tim en ik onze reis voortzetten om het volgende grote internationale modemerk te vinden.'

Gunn voegde eraan toe: 'Ik ben verheugd om voor seizoen twee van 'Making the Cut' opnieuw met Heidi samen te werken en Winnie en Jeremy als juryleden toe te voegen. Ze brengen allebei een unieke stem en perspectief om ons te helpen deze ontwerpers uit te dagen, hun vaardigheden aan te scherpen en uit hun comfortzone te stappen om de volgende bekende namen in de mode te worden.'

Terwijl de pandemie de mode-industrie sterk blijft beïnvloeden, zijn ontwerpers op zoek naar nieuwe manieren om klanten te bereiken en hun bedrijf te laten groeien. Aan seizoen twee in Los Angeles doet een diverse groep van 10 getalenteerde ondernemers en ontwerpers uit de hele wereld mee, die klaar zijn om hun opkomende merken naar het volgende niveau te tillen en het nieuwste wereldwijde fenomeen te worden. De winnende looks van elke aflevering zullen opnieuw direct beschikbaar zijn om te kopen in Amazon Fashion's 'Making the Cut' winkel. Na het succes van seizoen één, waarbij de meeste winnende looks in minder dan twee dagen uitverkocht waren, biedt elke aflevering van 'Making the Cut' een unieke kans voor de ontwerpers om hun unieke stijl te laten zien en hun merk onder de aandacht te brengen. De winnaar van de serie ontvangt 1 miljoen dollar om in zijn bedrijf te investeren, de mogelijkheid om een exclusieve lijn te creëren die verkrijgbaar is in de winkel van Amazon Fashion, en een mentorschap bij Amazon Fashion.

De serie is geproduceerd door Sara Rea, Page Feldman, Heidi Klum, Tim Gunn, en Jennifer Love en wordt geproduceerd door Hello Sunshine en Amazon Studios.