Prime Video kondigt 'Road House' met Jake Gyllenhaal in de hoofdrol aan

Prime Video kondigt aan dat Joaquim de Almeida, Darren Barnet, Kevin Carroll, en JD Pardo zijn toegevoegd aan de cast van 'Road House', een opnieuw verfilmde versie van de MGM-film uit 1989 met Jake Gyllenhaal ('The Guilty', 'Nightcrawler', 'Brokeback Mountain') in de hoofdrol. De film, waarvan de productie is gestart in de Dominicaanse Republiek, wordt geregisseerd door Doug Liman ('The Bourne Identity', 'Mr. & Mrs. Smith') met een script geschreven door Anthony Bagarozzi ('The Nice Guys') & Charles Mondry. Joel Silver ('The Matrix', 'Die Hard') is producent, Silver Pictures. JJ Hook, Alison Winter, en Aaron Auch zijn uitvoerend producent.

Sinds het debuut in 1989 van het geliefde origineel met Patrick Swayze in de hoofdrol, hebben de film en zijn hoofdpersonage, Dalton, zich wereldwijd verankerd in het moderne entertainmentethos. De nieuwe versie volgt een voormalig UFC-vechter (Gyllenhaal) die een baan aanneemt als uitsmijter in een ruig wegrestaurant in de Florida Keys, maar al snel ontdekt hij dat niet alles is wat het lijkt in dit tropische paradijs.

Eerder aangekondigde castleden zijn tweevoudig UFC-kampioen Conor McGregor, Billy Magnussen ('No Time to Die'), Daniela Melchior ('The Suicide Squad'), Gbemisola Ikumelo ('A League of Their Own'), Lukas Gage ('The White Lotus'), Hannah Love Lanier ('A Black Lady Sketch Show'), Travis Van Winkle ('You'), B. K. Cannon ('Why Women Kill'), Arturo Castro ('Broad City'), Dominique Columbus ('Ray Donovan'), Beau Knapp ('Seven Seconds'), en Bob Menery.

Almeida speelt in 'Fast X' voor Universal Pictures. Op televisie was hij eerder te zien in USA's 'Queen of the South'.

Barnet is vooral bekend van zijn hoofdrol in Netflix's hitserie 'Never Have I Ever', waarvan het derde seizoen net in première is gegaan en staat op de #1 plek in Netflix's streaming charts. Hij speelde onlangs ook tegenover Nina Dobrev in Netflix's 'Love Hard', en was stemacteur voor de hoofdrollen in Netflix's aankomende animatieseries 'Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles' en Blue Eye Samurai.

Bekend van zijn rollen als John Murphy in HBO's 'The Leftovers' en Alton Saint in FX's 'Snowfall', speelde Carroll in films als 'Blindspotting', 'Being John Malkovich', 'Paid in Full', en het aankomende 'Till'. Op televisie was hij te zien in series als 'Self-Made: Inspired by the Life of Madam CJ Walker', 'The Walking Dead', en de nieuwe Showtime-serie 'Let the Right One In'. Hij verscheen ook op en buiten Broadway in toneelstukken zoals 'Angels in America', '45 Seconds from Broadway', 'Take Me Out', en 'Bring in Da Noise, 'Bring in Da Funk'.

De Amazon Original Movie zal wereldwijd in meer dan 240 landen en gebieden gestreamd worden op Prime Video bij release.