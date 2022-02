Prime Video kondigt premièredatum aan voor tweede seizoen van komedieserie 'Upload'

Stof je 'hug-suits' af, Prime Video kondigt premièredatum aan voor het langverwachte tweede seizoen van de populaire komedieserie 'Upload'.

Fris je geheugen op met een 'Upload' seizoen 1 recap video:

In seizoen één maakten fans kennis met het digitale hiernamaals, bijna-toekomst technologie (dat wil zeggen een 'hug-suit', een scuba-uitziende pak dat een mens kan aantrekken om fysiek dingen te voelen of seks te hebben in de metaverse) en een complexe liefdes-driehoek. De fans werden achtergelaten met meer vragen dan antwoorden rond een mogelijke moord. Het tweede seizoen van zeven afleveringen zal wereldwijd exclusief op Prime Video in première gaan.

'Upload' is een sci-fi comedy serie van Emmy Award-winnende schrijver Greg Daniels ('The Office', 'Parks and Recreation'), die zich afspeelt in een technologisch geavanceerde toekomst waar hologram telefoons, 3D voedselprinters en geautomatiseerde supermarkten de norm zijn. Het meest unieke is dat mensen ervoor kunnen kiezen om 'geüpload' te worden naar een virtueel hiernamaals.

In 'Upload' seizoen twee staat Nathan op een kruispunt in zijn (na)leven. Zijn vriendin Ingrid is onverwacht naar Lakeview gekomen in de hoop hun relatie te versterken, maar zijn hart verlangt stiekem nog steeds naar zijn klantenservice engel Nora. Ondertussen is Nora van de aardbodem verdwenen en betrokken bij de anti-tech rebellengroep 'The Ludds'. Seizoen twee zit vol met nieuwe concepten uit de nabije toekomst, waaronder Lakeview's nieuwste in-app digitale baby programma genaamd, 'prototykes', en andere satirische blikken op de technologische vooruitgang en hoofdpijn die komen gaat.

De serie is gemaakt door Greg Daniels, die ook als uitvoerend producent fungeert samen met Howard Klein.

Sterren in de serie zijn Robbie Amell, Andy Allo, Kevin Bigley, Allegra Edwards, Zainab Johnson, Owen Daniels, Josh Banday en Andrea Rosen.

De satirische sci-fi serie 'Upload' keert terug naar Prime Video op 11 maart.