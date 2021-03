Prime Video kondigt 'P!NK: All I Know So Far' aan

'P!NK: All I Know So Far', over internationale superster P!NK, zal wereldwijd exclusief lanceren op vrijdag 21 mei op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden.

Volg P!NK wanneer ze begint aan haar recordbrekende 2019 'Beautiful Trauma' wereldtournee waar ze het publiek verwelkomt om zich bij haar gekozen familie aan te sluiten, terwijl ze probeert een balans te vinden tussen het zijn van een moeder, een vrouw, een baas en een performer. Met een mix van beelden van P!NK onderweg van plek naar plek, interviews achter de schermen en persoonlijk materiaal geeft regisseur Michael Gracey ('The Greatest Showman') het publiek een kijkje achter het gordijn van het circus dat zij het leven noemt. 'P!NK: All I Know So Far' is geproduceerd door Michael Gracey en Isabella Parish in samenwerking met Luminaries, Silent House en Lefty Paw Print.

Over P!NK: Sinds haar debuut in 2000 heeft P!NK 8 studio albums uitgebracht, 1 greatest hits album, wereldwijd meer dan 60 miljoen album equivalenten verkocht, 15 singles in de top 10 van de Billboard Hot 100 chart (vier op #1) en heeft ze arena's over de hele wereld uitverkocht. Daarnaast is ze de ontvanger van drie Grammy Awards (twintig nominaties), een Daytime Emmy Award, zeven MTV Video Music Awards (waaronder de 2017 Vanguard Award ontvanger), twee MTV Europe Awards, twee People's Choice Awards, werd ze in 2013 uitgeroepen tot Billboard's Woman of the Year en ontving ze onlangs een ster op de Hollywood Walk of Fame evenals The Brits Outstanding Contribution To Music Award (de eerste internationale artiest die deze eer te beurt valt). Haar laatste studio album, Hurts 2B Human, was haar derde opeenvolgende album dat debuteerde op #1 in de Billboard 200 Chart en debuteerde op #1 in 8 andere landen. De eerste single, 'Walk Me Home' markeert P!NK's 10e #1 op Billboard's Adult Pop Airplay chart en breidt haar record voor de meeste op dit formaat over alle solo acts. De track samen met 'Can We Pretend' scoort P!NK haar 6e en 7e #1 op Billboard's Dance Club Songs Chart. Eind 2019 rondde P!NK haar veelgeprezen Beautiful Trauma World Tour af waarbij ze meer dan 156 shows in 18 landen speelde en uiteindelijk wereldwijd meer dan 3 miljoen tickets verkocht. De tour is de 10e hoogst bruto tour in Billboard's Boxscore's geschiedenis, de grootste tour voor een vrouw in meer dan tien jaar, en ze ontving Billboard's Legend of Live Award in november 2019. P!NK is een enorme supporter van verschillende goede doelen, waaronder: No Kid Hungry, Make-a-Wish Foundation, Planned Parenthood, REVERB, Autism Speaks en Human Rights Campaign, en als ambassadeur voor UNICEF.