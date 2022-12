Prime Video kondig nieuwe acteurs aan voor tweede seizoen 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'

'The Lord of the Rings: The Rings of Power' heeft zeven nieuwe vaste castleden aangekondigd voor het komende tweede seizoen, dat momenteel in productie is in het VK.

'Sinds de première heeft 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' het publiek de magie en het wonder van J.R.R. Tolkien's prachtige Midden-aarde te ervaren. Het eerste seizoen is tot op heden internationaal de beste Original serie voor Prime Video en is wereldwijd door meer dan 100 miljoen mensen bekeken, een absolute wereldhit.'

'We verwelkomen deze geweldige acteurs in onze 'fellowship' en kijken ernaar uit om meer ongelooflijke Second Age verhalen te vertellen in seizoen twee', aldus Vernon Sanders, Head of Global Television, Amazon Studios.

De nieuwe castleden zijn: Gabriel Akuwudike, Yasen 'Zates'Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle en Nicholas Woodeson. De rol van leider 'Adar' is voor seizoen twee overgenomen en wordt gespeeld door Sam Hazeldine. Biografieën en foto's van de nieuwe cast staan hieronder.

GABRIEL AKUWUDIKE

Gabriel Akuwudike is een Brits-Nigeriaanse acteur die heeft gespeeld in de veelgeprezen serie 'Hanna' (Prime Video). Andere tv-credits zijn 'Ridley Road' (BBC) en 'War of the Worlds' (FX/Disney+). Hij is verschenen in films als Sam Mendes' '1917' en HBO's 'Brexit' geregisseerd door Toby Haynes.

YASEN 'ZATES'ATOUR

Yasen 'Zates'Atouris het bekendst om zijn rol als 'Coen' in seizoen twee van 'The Witcher' (Netflix).Hij was ook een vaste gast in 'Young Wallander' (Netflix), met de rol van 'Reza Al-Rahman'. Hij regisseerde de film 'Good Intentions' en was uitvoerend producent en ster van de film 'When the Screaming Starts'.

BEN DANIELS

Ben Daniels heeft verschillende rollen gehad op televisie, waaronder 'Jupiter's Legacy' (Netflix) als 'Walter Sampson', 'The Crown' (Netflix) als 'Lord Snowdon', 'The Exorcist' (Hulu) als 'Father Marcus Keane', 'House of Cards' (Netflix) als 'Adam Galloway', en 'Law & Order: UK' (ITV) als 'James Steel'. Film credits omvatten rollen in 'Benediction', 'Captive State', 'Rogue One: A Star Wars Story', en 'The Exception'. Ben is een award-winnende toneelacteur die in talrijke producties heeft gespeeld, waaronder 'The Normal Heart' (National Theatre-Olivier Award Nomination -Best Actor, Critics' Circle Theatre Award -Best Actor), 'All My Sons' (National Theatre-Olivier Award -Best Supporting Actor), en 'Les Liaisons Dangereuses' (Broadway -Tony en Drama Desk Nominations -Best Actor). Ben is opgeleid aan de London Academy of Music and Dramatic Arts.

SAM HAZELDINE

Sam Hazeldine's referenties zijn onder andere 'Peaky Blinders' (BBC), 'Slow Horses' (Apple TV+), 'The Huntsman: Winter's War', 'Mechanic: Resurrection', en 'Ridley Scott's The Last Duel'. Hij speelt momenteel in 'The Sandman' (Netflix) en 'The Playlist' (Netflix), en zal binnenkort te zien zijn in de 'Band of Brothers'-sequel 'Masters of The Air' (AppleTV+) tegenover Austin Butler en Callum Turner, en naast Jonah Hauer-King en Dar Zuzovsky in de Casanova dramafilm 'A Beautiful Imperfection'.

AMELIA KENWORTHY

Amelia Kenworthy is afgestudeerd aan de Royal Academy of Dramatic Arts. Tijdens haar studie aan de RADA speelde ze in talrijke producties, waaronder 'Spring Awakening' als 'Anna', 'A Midsummer Night's Dream' als 'Puck', 'Two Gentlemen of Veron' als 'Julia', 'Pomon' als 'Ollie' en 'Against' als 'Shiela'. Ze speelde ook in korte films 'IRL' en 'Messenger'. Ze zal haar televisiedebuut maken in 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'.

NIA TOWLE

Nia Towle was onlangs nog te zien in de Netflix-film 'Persuasion'. Tijdens haar studie aan de Guildhall School of Drama, waar ze in 2021 afstudeerde, speelde Nia hoofdrollen in onder meer 'Yerma', 'A Streetcar Named Desire' en 'Medea'.

NICHOLAS WOODESON

Nicholas Woodeson is een ervaren Engels acteur op het gebied van televisie, film en theater. Op televisie heeft hij onder meer 'Silent Witness' (BBC), 'Baptiste' (BBC), 'The Honourable Woman' (BBC), 'Poirot' (ITV) en 'Rome' (HBO / BBC) op zijn naam staan. Hij is ook te zien in films als 'The Hustle', 'Paddington 2', 'The Danish Girl', 'Skyfall' en 'Conspiracy'. Zijn meest recente theateroptredens zijn 'The Two Popes', 'The Duke of Norfolk' in 'The Mirror and The Light', 'The Mayor' in 'The Visit', 'Pope Francis' in 'The Pope', 'Mr. Kidd' in 'The Room' en 'Willy' in' Death of a Salesman'. Nicholas is afgestudeerd aan de Royal Academy of Dramatic Arts.

Alle acht afleveringen van het eerste seizoen zijn nu exclusief te streamen op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden in meerdere talen. 'The Rings of Power' toont voor het eerst de heldensagen uit de legendarische Tweede Eeuw van Midden-aarde. Dit epische drama speelt zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen van J.R.R. Tolkiens 'The Hobbit' en 'The Lord of the Rings'-boeken af, en voert de kijkers terug naar een tijdperk waarin grote machten werden gesmeed, koninkrijken tot glorie stegen en in verval raakten, onwaarschijnlijke helden op de proef werden gesteld, hoop aan een zijden draadje hing, en de grootste schurk die ooit uit Tolkiens pen vloeide de hele wereld in duisternis dreigde te hullen. De serie begint in een tijd van relatieve vrede en volgt een aantal bekende en nieuwe personages in hun strijd tegen de lang gevreesde terugkeer van het kwaad in Midden-aarde. Van de donkerste diepten van het Misty Mountains, naar de majestueuze bossen van de elfenhoofdstad Lindon, naar het adembenemende eilandenrijk Númenor, naar de verste uithoeken van de kaart, zullen deze koninkrijken en personages erfenissen scheppen die nog lang na hun dood voortleven.

Het eerste seizoen van 'The Rings of Power' was een ongekend succes, wereldwijd bekeken door meer dan 100 miljoen mensen, met meer dan 24 miljard gestreamde minuten. De langverwachte serie trok wereldwijd meer dan 25 miljoen kijkers op de eerste dag, de grootste première in de geschiedenis van Prime Video, en debuteerde ook als nummer 1 op de algemene streamingslijst van Nielsen in het openingsweekend. De show heeft ook alle vorige Prime Video-records voor het grootste aantal kijkers gebroken en heeft wereldwijd meer Prime-abonnementen opgeleverd dan welke andere content dan ook. Bovendien is 'The Rings of Power' de belangrijkste Original serie in elke regio - Noord-Amerika, Europa, APAC, LATAM en de rest van de wereld.

Seizoen twee van de serie wordt geproduceerd door showrunners en uitvoerend producenten J.D. Payne & Patrick McKay. Ze worden bijgestaan door de uitvoerende producenten Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill en Jennifer Hutchison, samen met co-uitvoerend producent Charlotte Brandstrom, producenten Kate Hazell en Helen Shang, en coproducenten Andrew Lee, Matthew Penry-Davey en Clare Buxton.