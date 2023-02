Prime Video komt met spannende nieuwe serie 'The Power'

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Prime Video 2023

Prime Video heeft de eerste beelden gepubliceerd van de langverwachte serie 'The Power'. De emotioneel gedreven, wereldwijde thriller van SISTER ('Chernobyl') is gebaseerd op de bekroonde roman van de Britse auteur Naomi Alderman en gaat in maart exclusief op Prime Video in première.