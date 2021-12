Prime Video geeft officiële trailer vrij voor 'Reacher'

Prime Video heeft de officiŽle trailer vrijgegeven voor de aankomende serie 'Reacher', met in de hoofdrol Alan Ritchson en gebaseerd op de romans van Lee Child. Alle acht afleveringen van het eerste seizoen van de Amazon Original serie gaan op vrijdag 4 februari 2022 exclusief op Prime Video in premiŤre.

'Reacher' volgt Jack Reacher, een veteraan militaire politie-onderzoeker die nog maar net in het burgerleven is gestapt. Reacher is een zwerver, zonder telefoon en met alleen noodzakelijke spullen als hij door het land reist en de natie verkent die hij ooit diende. Wanneer Reacher aankomt in het kleine stadje Margrave, Georgia, treft hij een gemeenschap aan die worstelt met de eerste moord in 20 jaar. De politie arresteert hem onmiddellijk en ooggetuigen beweren dat Reacher op de plaats van het misdrijf was. Terwijl hij zijn onschuld bewijst, begint zich een diepgewortelde samenzwering af te tekenen, die Reachers scherpe geest en harde vuisten zal vergen. Eén ding is vooral zeker: ze hebben de verkeerde kerel uitgekozen om de schuld op zich te nemen.

Seizoen 1 van 'Reacher' is gebaseerd op Lee Child's eerste Jack Reacher roman 'Killing Floor', en is geschreven voor televisie door de Emmy-genomineerde schrijver Nick Santora ('Scorpion', 'Prison Break'), die ook uitvoerend produceert en fungeert als showrunner voor de serie als onderdeel van zijn algemene deal met Skydance Television. De cast bestaat verder uit Malcolm Goodwin ('iZombie') als Oscar Finlay, Willa Fitzgerald ('The Goldfinch') als Roscoe Conklin, Chris Webster ('Most Dangerous Game') als KJ, Hugh Thompson ('Blessed Stranger: After Flight 111') als Baker, Maria Sten ('Swamp Thing') als Frances Neagley, Harvey Guillén ('What We Do in the Shadows') als Jasper, Kristin Kreuk ('Smallville') als Charlie, Currie Graham ('Murder in the First') als Kliner Sr., Marc Bendavid ('Dark Matter') als Hubble, Willie C. Carpenter ('Devious Maids') als Mosley, Maxwell Jenkins ('Lost in Space') als Young Reacher, en Bruce McGill ('My Cousin Vinny') als burgemeester Teale. Naast Santora, wordt de serie geproduceerd door Lee Child, Don Granger, en Scott Sullivan, met David Ellison, Dana Goldberg, en Bill Bost voor Skydance.