Prime Video geeft officiële trailer vrij voor nieuwe serie 'The One That Got Away'

Het reality romance-experiment van Fulwell 73 Productions presenteert zes singles aan die opzoek zullen gaan naar liefde uit hun verleden. De serie gaat op 24 juni in première op Prime Video.

Prime Video heeft de officiële trailer vrijgegeven van de reality romanceserie 'The One That Got Away', gepresenteerd door popicoon en singer/songwriter Betty Who.

Prime Video deelde ook details over de zes singles die op zoek zijn naar liefde. De serie met 10 afleveringen gaat op vrijdag 24 juni in première op Prime Video.

'The One That Got Away' volgt zes singles, elk op zoek naar hun soulmate, als ze beginnen aan een zoektocht naar de liefde. Ze krijgen de kans om een leven van gemiste relaties te verkennen. Of het nu gaat om een klasgenoot van de middelbare school wiens verliefdheid altijd onbeantwoord bleef, of de vriendelijke vreemdeling die vijf jaar eerder een helpende hand bood, de potentiële partners zijn zeker indrukwekkend. Eén voor één komen mensen uit hun verleden binnen via 'Het Portaal'. In deze experimentele datingserie, waarbij je kan tijdreizen, worden de deelnemers verrast en hun wordt de kans geboden om de liefde te vinden.

Elan Gale ('The Bachelor' franchise, 'FBoy Island') is uitvoerend producent en showrunner samen met Gabe Turner ('The Late Late Show with James Corden', 'Among the Stars') en Caroline Roseman ('Ex on the Beach', 'An Audience with Adele'). 'The One That Got Away' wordt geproduceerd door Amazon Studios en Fulwell 73 Productions.

'The One That Got Away' zal de eerste release zijn van Prime Video's reeks realityshows die deze zomer in première gaan. In juli gaat 'Forever Summer: Hamptons' met acht afleveringen in première en in augustus zal 'Cosmic Love' met 10 afleveringen in première gaan. Deze drie zullen zich voegen bij Prime Video's unscripted hits zoals Lizzo's 'Watch Out For The Big Grrrls' en 'Making the Cut' die deze zomer terugkeert met een derde seizoen.

Ontmoet de zes vrijgezellen:

Vince, Rancho Palos Verdes, CA

Vince is een Chinees-Taiwanese-Amerikaan van de eerste generatie. Hij ontmoette zijn eerste liefde toen hij 17 was, maar na negen jaar verkering en het samen opzetten van een bloeiend bedrijf, realiseerde hij zich dat ze beter waren als vrienden. Vandaag de dag is hij een succesvol advocaat die ofwel in de rechtszaal staat of aan het beachvolleyballen is. Maar wat nog belangrijker is, Vince is een full-time hondenvader die hoopt de perfecte moeder te vinden voor zijn hond, Leo.

Allyssa, Houston, TX

Toen Allyssa opgroeide in Houston, had ze nooit het gevoel dat ze erbij hoorde. Pas toen ze ging studeren in Californië ontdekte ze haar passie voor fitness, dit hielp haar te veranderen in de zelfverzekerde vrouw die ze nu is. Allyssa gelooft in manifestaties, en ze staat bekend om de lijst van jongens die ze ontmoet die zij in haar dagboek bijhoudt.

Nigel, Los Angeles, CA

Nigel, een voormalig basketbalspeler op de universiteit, heeft zijn talenten ontwikkeld tot een succesvolle vastgoedprofessional en hij is het zat is om spelletjes te spelen als het op daten aankomt. Nigel is een succesvolle single die in Los Angeles woont. Hij is het beu om relaties te hebben die niets opleveren, te moeten feesten en uitstapjes te maken met willekeurige dates. Hij is er klaar voor om niet alleen liefde te vinden, maar ook om verliefd te zijn. Hij heeft inmiddels veel over zichzelf geleerd en hij is niet langer bereid om de liefde te laten schieten! Hij hoopt dat zijn toekomstige vrouw door Het Portaal zal lopen.

Jeff, New York, NY

Jeff is een extraverte, avontuurlijke jongen die in New York woont. Hij groeide op met sporten en hij kwam, toen hij 21 was (per ongeluk) uit de kast. Dit veranderde zijn hele leven ten goede en vandaag is hij trots, en leeft hij zijn ultieme droomleven. Jeff begon een gay travel blog die mensen uit de LGBTQ + gemeenschap van over de hele wereld verbindt om hun coming-out verhalen te delen. Omdat hij zo veel reist voor zijn werk en potentiële minnaars voornamelijk op vakantie ontmoet, is settelen niet per se een optie geweest...tot nu.

Kasey, Guttenberg, NJ

Kasey's traditionele ouders pushten haar om uit te blinken in alles wat ze deed, van academie tot atletiek. Ze past datzelfde commitment toe op haar carrière en, natuurlijk, haar relaties. Kasey beëindigde haar meest recente relatie na 7,5 jaar, de man met wie ze dacht te gaan trouwen. Na samen twee honden en een kat te hebben opgevoed, realiseerde Kasey zich dat ze zichzelf op de eerste plaats moest zetten. Nu is ze op zoek naar een zinvolle verbinding met iemand, en ze zal niet terugdeinzen voor het krijgen van precies wat ze wil.

Ashley, Berlijn Centrum, OH

Ashley komt uit een plattelandsdorpje in het Midwesten. Ze voelde zich altijd het 'lelijke eendje' toen ze opgroeide en besteedde haar vrije tijd aan het fokken van kippen. Daten is altijd een uitdaging geweest voor Ashley, en na een slechte relatie toen ze 17 jaar was, vond ze het moeilijk om weer te gaan daten. Deze succesvolle werkneemster in de gezondheidszorg, die al haar droombaan als CT-scan technologe heeft, is op zoek naar haar ideale man.