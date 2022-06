Prime Video geeft groen licht voor vierde seizoen van de 'The Boys'

Klaar voor meer chaos? 'The Boys' bereidt zich voor om meer opschudding veroorzaken in het vierde seizoen, na het explosieve succes van de eerste afleveringen van seizoen drie op Prime Video.

Prime Video kondigt nu aan dat het officieel een vierde seizoen heeft besteld van de Emmy-genomineerde serie 'The Boys', geproduceerd in samenwerking met Sony Pictures Television, na de geweldige première van het derde seizoen. 'The Boys 'bracht de eerste drie afleveringen van seizoen drie uit op vrijdag 3 juni, waarna iedere vrijdag een nieuwe aflevering beschikbaar is tot de epische seizoen finale op 8 juli.

In de eerste drie dagen van het derde seizoen is het wereldwijde publiek voor 'The Boys' gegroeid met +17% ten opzichte van seizoen twee, en +234% ten opzichte van seizoen één. Alle acht afleveringen zijn wereldwijd exclusief te zien op Prime Video.

'Vanaf ons eerste gesprek, met Eric Kripke en het creatieve team, over seizoen drie van 'The Boys', wisten we dat de show nog gewaagder zou worden - een indrukwekkende prestatie gezien het enorme succes van het Emmy-genomineerde tweede seizoen', aldus Vernon Sanders, hoofd global television, Amazon Studios. ''The Boys' gaat door met het verleggen van grenzen in het vertellen van verhalen, terwijl het ook meedogenloos vermakelijk is en de sociale satire die echt aanvoelt. De gestileerde wereld van de serie heeft een ongelooflijk wereldwijd bereik en het kijkersaantal voor het openingsweekend is daar het bewijs van. We zijn enorm trots op de cast en crew die een franchise hebben gemaakt voor Prime Video, en we kijken ernaar uit om meer van 'The Boys' naar onze klanten te brengen.'

'Sprekend namens de cast en crew, zijn we Sony, Amazon en vooral de fans dankbaar dat ze de show omarmen en ons te mogelijkheid geven om meer te maken', aldus Eric Kripke, 'The Boys' showrunner. 'We vinden het geweldig om Butcher en de Boys' strijd tegen Homelander en de Zeven voort te zetten, maar ook om commentaar te leveren op de krankzinnige wereld waarin we leven.'

'De 'Boys'-producenten en -cast hebben jaar na jaar bewezen dat er geen lat te hoog is', aldus Jeff Frost, President, Sony Pictures Television en Jason Clodfelter, co-President, Sony Pictures Television. 'We zijn ongelooflijk trots op deze briljante en vooruitstrevende serie. Onze relatie met Prime Video is veel meer dan een partnerschap, het is meer als een grote familie. Iedereen hier bij Sony Pictures Television is dankbaar om zich bij Prime Video en Eric Kripke aan te sluiten voor weer een succesvol seizoen.'

De 'Boys'-franchise omvat nu ook een anthologie-animatieserie van acht afleveringen, 'The Boys Presents: Diabolical', nu te streamen op Prime Video, evenals de Untitled Boys Spinoff, die zich afspeelt op Amerika's enige college exclusief voor jonge-volwassen superhelden, die momenteel in productie is.