Prime Video brengt finale trailer 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' uit

De nieuwe trailer van twee minuten en 36 seconden toont de enorme omvang van Midden-aarde in zijn Tweede Tijdperk, en onthult hoe Tolkiens mythische en geliefde personages tegen alle verwachtingen in en over grote afstanden zullen samenkomen om te voorkomen dat het gevreesde kwaad opnieuw toeslaat in Midden-aarde.

Het lot staat op scherp en verschillende personages worden op de proef gesteld door het dreigende kwaad in deze vooruitblik van de langverwachte nieuwe serie.

In de trailer zijn de hoofdrolspelers Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), High King Gilgalad (Benjamin Walker), de Harfoots Marigold Brandyfoot (Sara Zwangobani), Elanor 'Nori'-Brandyfoot (Markella Kavenagh), Poppy Proudfellow (Megan Richards) en Sadoc Burrows (Sir Lenny Henry), The Stranger (Daniel Weyman), de dwergen Koning Durin III (Peter Mullan) en Prins Durin IV (Owain Arthur), Halbrand (Charlie Vickers), en Arondir (Ismael Cruz Córdova).

De eerste twee afleveringen van de serie zijn op vrijdag 1-2 september wereldwijd te zien op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden, met nieuwe afleveringen die wekelijks beschikbaar zijn.

'The Lord Of The Rings: The Rings of Power'

Prime Video's 'The Lord of The Rings: The Rings of Power' brengt voor de allereerste keer de heroïsche legendes van het legendarische Tweede Tijdperk van de geschiedenis van Midden-aarde naar het scherm. Dit meeslepende drama speelt zich af duizenden jaren voor de gebeurtenissen van J.R.R. Tolkien's 'The Hobbit' en 'The Lord of The Rings'. Het neemt kijkers mee naar een tijdperk waarin grote machten werden gesmeed, koninkrijken glorieerden en ten onder gingen, onwaarschijnlijke helden op de proef werden gesteld, hoop aan de fijnste draadjes hing, en een van de grootste schurken die ooit uit Tolkiens pen vloeide, dreigde de hele wereld in duisternis te hullen. De serie begint in een tijd van relatieve vrede en volgt een groep bekende en nieuwe personages die de confrontatie aangaan met de lang gevreesde terugkeer van het kwaad in Midden-aarde. Van de donkerste diepten van de Misty Mountains, tot de majestueuze bossen van de elfenhoofdstad Lindon, tot het adembenemende eilandenrijk Númenor, tot de verste uithoeken van de kaart, deze koninkrijken en personages zullen een erfenis nalaten die nog lang na hun dood voortleeft.

De serie wordt geleid door showrunners en uitvoerend producenten J.D. Payne & Patrick McKay en heeft een gevierde cast onder leiding van Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyrone Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman, en Sara Zwangobani.

Naast Payne & McKay zijn de uitvoerende producenten Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond en Sharon Tal Yguado, evenals de producenten Ron Ames en Christopher Newman. Wayne Che Yip is mede-uitvoerend producent en regisseert, samen met J.A. Bayona en Charlotte Brändström.