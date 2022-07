Populaire 90's serie 'Heartbreak High' keert terug op Netflix

Netflix komt binnenkort met de nieuwe Australische serie 'Heartbreak High'. De Original is geïnspireerd op de populaire dramaserie uit de jaren '90 en in een compleet nieuw jasje gestoken voor de huidige generatie.

Een onthulling op Hartley High zorgt ervoor dat Amerie plotseling wordt buitengesloten en veroorzaakt een mysterieuze en openlijke breuk tussen haar en haar beste vriendin Harper. Met hulp van haar nieuwe vrienden - buitenbeentjes Quinni en Darren - doet Amerie er alles aan om haar reputatie herstellen, terwijl ze tegelijkertijd haar weg probeert te vinden in de wereld van liefde, seks en liefdesverdriet.

De originele serie telt zeven seizoenen en was een grote hit in meer dan 70 landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Argentinië, Mexico, India, Indonesië en Nederland. De remake bestaat uit acht afleveringen en verschijnt later dit jaar wereldwijd op Netflix.

De cast van 'Heartbreak High' wordt gevormd door onder meer Ayesha Madon, James Majoos, Chloe Hayden, Asher Yasbincek, Thomas Weatherall, Josh Heuston, Will McDonald, Gemma Chua-Tran, Rachel House, Chika Ikogwe, Sherry-Lee Watson, Bryn Chapman Parish en Brodie Townsend.

De serie wordt geproduceerd door de Nederlandse producent NewBe ('Misfit') en Fremantle Australia.

'Heartbreak High' verschijnt (nog) in 2022 exclusief op Netflix.