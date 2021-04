'Pokémon Reizen: De Serie' vanaf 19 april exclusief te zien op Nickelodeon

Het wachten is voorbij! Na het succes van het laatste seizoen, 'Pokémon de serie: Zon & Maan – Ultra Legendes', komt Nickelodeon nu met het 23e seizoen van een van 's werelds meest populaire animatieseries.

In het nieuwe 23e seizoen, 'Pokémon Reizen: De Serie' heeft Trainer Ash Ketchum een nieuw plan voor ogen: de wereld ingaan! Maar niet voordat hij en zijn partner Pikachu zich klaarmaken voor de opening van het Cerise Laboratory, een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met het ontrafelen van de mysteries van Pokémon in elke regio. Ash loopt hier tegen Goh aan, een jongen die ook een grenzeloze belangstelling voor Pokémon heeft. Beide jongens zijn dolblij wanneer Professor Cerise hun vraagt officiële onderzoekers te worden. Omdat Ash vastberadener dan ooit is om Pokémon Master te worden en Goh van elke Pokémon (inclusief de Mythical Mew) één exemplaar wil vangen, zijn onze helden klaar voor spannende avonturen tijdens hun verkenning van de wijde Pokémon-wereld!

Zorg er dus voor dat je agenda vanaf volgende week leeg is, want 'Pokémon Reizen: De Serie' is vanaf aanstaande maandag 19 april iedere schooldag om 15.30 uur te zien op Nickelodeon in Nederland en om 16.00 uur in België.

Over Pokémon

