Parijs is gaststad voor MTV EMA'S 2023

MTV heeft bevestigd dat de 30e jaarlijkse MTV EMA's voor het eerst sinds 1995 naar Parijs zullen reizen. Met optredens van de grootste artiesten uit de industrie en het vieren van muziek uit de hele wereld, zal het evenement plaatsvinden in de Paris La Défense Arena van Parijs en live worden uitgezonden op MTV in meer dan 150 landen op zondag 5 november 2023.

'De MTV EMA's zijn wereldwijd een van de grootste avonden in de muziek, en dit jaar zetten we de traditie van iconische optredens en erkenning van de helderste sterren van de muziek voort. Parijs is een cultuurrijke stad die over de hele wereld gevierd wordt om haar ongelooflijke muziek, kunst en mode. Tijdens de show van dit jaar zullen we talent van lokaal en internationaal niveau samenbrengen om fans over de hele wereld te bereiken voor een super vette muziekervaring die alleen MTV kan bieden', verklaarde Bruce Gillmer, de president van Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount, en de Chief Content Officer, Music, Paramount+.

De volledige wereldwijde programmering van MTV EMA 2023 wordt op een later tijdstip bekendgemaakt. In de tussentijd kunnen fans op de hoogte blijven van alle EMA's door naar MTV EMA 2023 te gaan en de show te volgen op Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok en Facebook en de sociale conversatie te volgen met #MTVEMA.