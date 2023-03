'Panduloria' vanaf woensdag te zien op Discovery

In de Nederlandse serie 'Panduloria' wordt het Gilde van de Gulden Draeck gevolgd, een gezelschap van avonturiers in het land Panduloria. Ze zijn vernoemd naar Den Gulden Draeck, de herberg waar ze wekelijks vergaderen.

Vanuit de herberg vertrekken ze elke week naar een ver gebergte, moeras of bos, op zoek naar magische objecten of legendarische schatten. Ze verdienen hun geld met het bevrijden van prinsessen, het verkopen van de schatten die ze vinden (of... stelen), of worden ingehuurd door een regent van Panduloria voor een speciale missie. Maar die avonturen, die ziet de kijker niet, die ziet alleen...de vergaderingen. Elke week komen samen in de herberg en evalueren ze het laatste avontuur. Als het aan voorzitter Theuderic ligt verloopt zo’n vergadering soepeltjes, ordentelijk en keurig volgens de regels. Maar elke vergadering van het Gilde van de Draeck wordt hoe dan ook altijd - om in Theuderic’s woorden te blijven - een janboel.

In 'Panduloria' spelen Emilio Guzman als Jörgen, Jan-Paul Buijs als Theuderic, Alex Ploeg als Donwald, Korneel Evers als Cornolas, Henry van Loon als Proculus de Pastelkleurige, Alex Klaassen als Hubrecht, Wimie Wilhelm als Nanette, Georgina Verbaan als Alfrida, Jennifer Hoffman als Pricsilladriël, Meral Polat als Griselda, Sanne Franssen als Fiorella, Kim Schuddeboom als Bertruda, Myrthe Huber als Jörgen.