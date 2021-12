'Over Grenzen' vanaf donderdag te zien op Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/amazon Prime Video 2021

De vierdelige docuserie 'Over Grenzen' onthult de sleutelrol die Nederland en België spelen in de wereldwijze drugsindustrie. De serie verkent de ondergrondse strijd tussen gespecialiseerde politie-eenheden en machtige ondergrondse drugskartels en onderzoekt hoezeer deze lucratieve bedrijfstak inmiddels is doorgedrongen in alle lagen van de maatschappij.