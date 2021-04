'Outdaughtered' vanaf woensdag te zien op TLC

De quarantaine-maatregelen zijn eindelijk voorbij voor The Busby's en dat betekent dat het drukke gezin eindelijk weer naar buiten mag. Dat werd ook wel tijd, want opgesloten zitten met een vijfling in de kleuterleeftijd plus een oudere dochter in een klein huis was een pittige uitdaging.

En dan konden ze daardoor de vijfde verjaardag van de vijfling ook nog eens niet groots vieren. Vandaar dat ze zichzelf nu trakteren op een weekje vakantie naar het strand van Texas.

Ondertussen komen er werklui in hun huis die de keuken gaan uitbreiden, want tijdens de lockdown kwamen Adam en Danielle er ook achter dat die toch wel wat klein aan het worden was voor het steeds groter groeiende gezin. Ze halen zich wel een hoop op hun hals, want een renovatie van een paar weken, betekent ook heel lang niet kunnen koken. En als dan ook nog een lek in het plafond wordt ontdekt, slaat de stress wel een beetje toe. Toch laat het altijd optimistische stel zich niet uit het veld slaan. Dat kan ook niet, want de problemen bij het drukke gezin zijn nooit ver weg. Ook dit seizoen wordt dat duidelijk, als onder meer blijkt dat de oogproblemen van Hazel toch serieus zijn. En het wordt helemaal spannend als blijkt dat hun oom Dale positief test op het coronavirus, terwijl de vijfling daar net heeft gelogeerd. Wat betekent dit voor The Busby’s en hun gezondheid? 'Outdaughtered', vanaf woensdag 14 april om 20.30 uur bij TLC.