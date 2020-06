Opnieuw heerlijk drama, mysterie en actie op BBC First in juli

Premières van 'The Trouble With Maggie Cole', 'McDonald & Dodds' en het vierde seizoen van 'The Last Kingdom' staan op de line-up van BBC First.

BBC First, de best bekeken buitenlandse dramazender in de Benelux, heeft verschillende premières in de meest uiteenlopende genres op de agenda van juli staan en wil zo een breed kijkerspubliek aantrekken.

Er mag gelachen worden in juli, en dat doen we met de hilarische dramaserie 'The Trouble with Maggie Cole'. Deze komische drama draait om Maggie Cole ('Dawn French', 'Harry Potter en de Gevangene van Azkaban'): een zelfbenoemd orakel van een hechte, kleine gemeenschap. Na een radio-interview met een lokale zender, treedt Maggie misschien iéts te ver in detail en loopt het allemaal een beetje uit de hand bij Maggie en haar commune. 'The Trouble with Maggie Cole' toont op komische wijze wat er kan gebeuren als roddels uit de hand lopen en die ook het leven van mensen beginnen beïnvloeden.

Fans van detectieveseries kunnen in juli afstemmen op 'McDonald & Dodds', een spannende crime dramaserie dat zich afspeelt in de fictieve Britse stad Bath. Hoofdinspecteur McDonald (Tala Gouveia, 'Cold Feet', 'Scream Street') en ervaren inspecteur Dodd (Jason Watkins, 'The Crown', 'A Very English Scandal', 'Midsomer Murders') zijn tegenpolen en vormen een apart duo, maar kunnen het tot ieders verbazing goed met elkaar vinden.

Het langverwachte vierde seizoen van 'The Last Kingdom' komt eindelijk naar BBC First. We kunnen ons weer verwachten aan tien afleveringen van bloeddorstige moorden. De meeslepende acteerprestaties van Alexander Dreymon ('Resistance') die Uhtred speelt nemen ons mee in het verhaal wanneer Bebbanburg lijkt te vallen. Na de dood van Alred, lijken de banden tussen de Saxons aangetast. Uiteraard gaat Uhtred ook deze keer voor het herwinnen van zijn geboorterecht. Dit, en zijn nieuwste gevoelens voor Aethelflaed (Millie Brady, 'Legend', 'Mr. Selfridge') maken dat er een nieuwe oorlog op het spel staat.

'The Trouble with Maggie Cole' is elke dinsdag te zien vanaf 28 juli om 21.00 uur

Vooral Maggies beste vriendin Jill (Julie Hesmondhalgh, 'Coronation Street', 'Catastrophe', 'Doctor Who'), lokale cafébaas Brian (Lee Boardman, 'Jack The Giant Slayer', 'The Five', 'Brexit') en huisdokter Carole (Chetna Pandya, 'Line of Duty', 'Motherland', 'Black Mirror') krijgen te maken met nare gevolgen na het intieme interview van Maggie.

'McDonald & Dodds' gaat in première op BBC First op 26 juli 2020 om 21.00 uur

Jonge, ambitieuze hoofdinspecteur McDonald (Tala Gouveia, 'Cold Feet', 'Scream Street') en de ervaren inspecteur Dodds (Jason Watkins, 'The Crown', 'A Very English Scandal', 'Midsomer Murders') in de gelijknamige miniserie 'McDonald & Dodds', moeten hun persoonlijke verschillen opzijzetten om een reeks mysterieuze moorden op te lossen in de historische studentenstad Bath.

Nog maar net gearriveerd in Bath, vervoegt de extreem ambitieuze, Londense hoofdinspecteur McDonald het lokale politiekorps. Samen met inspecteur Dodds moet ze een reeks misdaden oplossen, maar al snel blijkt dat ze hun verschillen (zowel op professioneel als op persoonlijk vlak) opzij zullen moeten zetten. In de eerste aflevering is te zien hoe een dakloze man wordt neergeschoten in een verlaten landhuis van één van de meest succesvolle ondernemers in de stad. De eerste geheimen en mysteries leggen het vuur meteen aan de schenen voor het aparte duo.

Het vierde seizoen van 'The Last Kingdom' op BBC First vanaf 22 juli 2020 om 22.00 uur

Na de dood van Alfred, zijn de allianties tussen de koninkrijken verbroken. Het langverwachte vierde seizoen van 'The Last Kingdom' start wanneer Uhtred (Alexander Dreymon, 'Resistance') het nieuws binnenkrijgt dat Bebbanburg’s verdediging ineen lijkt te storten door Schotse aanvallen. Uhtred gelooft dat de tijd rijp is om zijn nonkel Aelfric (Joseph Millson, 'Casino Royale', 'Angel Has Fallen'), uit te dagen en probeert daarbij zijn geboorterecht te herwinnen. Al zal hij leren dat hij daarbij niet langer kan rekenen op de steun van Edward (Timothy Innes, 'The Favourite'). Na jaren apart, zien ook Brida (Emily Cox, 'Homeland') en Uhtred elkaar weer terug in het vierde seizoen. Zal Brida hem kunnen vergeven nadat hij eerder voor de Saxons koos, en hun vriendschap kelderde?

