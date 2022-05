Opnames gestart voor nieuwe Netflix film 'Noise'

De opnames van Netflix' nieuwe psychologische thriller 'Noise' zijn gestart. De Belgisch-Nederlandse film is geschreven door Robin Kerremans, Hasse Steenssens en Steffen Geypens.

De cast bestaat uit Ward Kerremans, Sallie Harmsen, Johan Leysen en Jesse Mensah. Steffen Geypens neemt naast het scenario ook de regie voor zijn rekening. 'Noise' wordt vanaf 2023 op Netflix verwacht.

In de film volgen we het leven van Matt, een succesvolle influencer die recentelijk vader is geworden van Julius. Wanneer Matt met zijn gezin dicht bij zijn dementerende vader gaat wonen, ontdekt hij een aantal duistere familiegeheimen. Hij begint een onderzoek, dat als gevolg meer familiedrama's ontrafelt dan verwacht. De vrouw van Matt, Liv, maakt zich ernstige zorgen en doet er alles aan om Matt niet te verliezen. Is ze nog op tijd…?

Hoofdrolspeler Ward Kerremans: 'Door de creatieve en fijne samenwerking met het artistieke team, Caviar en Netflix, ligt er nu een geweldig script voor een psychologische thriller. Ik heb er heel veel vertrouwen in en ben door het bijzondere script gegrepen. Mijn karakter Matt ontdekt een groot geheim over zijn dementerende vader terwijl er in zijn eigen leven ook veel speelt. Dit gegeven zorgt ervoor dat ik de rol op een unieke manier kan benaderen, Matt is een zeer boeiend en uitdagend personage. Ik kijk er erg naar uit om het verhaal van 'Noise' te verfilmen met dit geweldige team.'

Janey van Ierland, Director Content Acquisitions bij Netflix: 'Toen ik het script voor 'Noise' las, was ik meteen verkocht. We zijn zeer enthousiast over onze samenwerking met Caviar en kunnen niet wachten tot onze leden deze spannende film op Netflix kunnen zien.'

'Noise' wordt geproduceerd door Caviar in samenwerking met Lompvis. De film wordt mede mogelijk gemaakt door Screen Flanders en Caviar Film Financing en wordt vanaf 2023 op Netflix verwacht.