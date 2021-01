Ook de Britse 'Tom Waes' blijft in eigen land

Vlaamse kijkers kennen de Britse Joanna Lumley van haar vele reisprogramma's die Eťn geregeld uitzendt. Haar huiszender, het Britse commerciŽle station ITV, heeft nu bekend gemaakt dat er een driedelige serie komt waarin Lumley in eigen land blijft. Uiteraard zit de coronapandemie daar voor iets tussen.

'Het lijkt erop dat ik een heel leven over de wereld heb gereisd, maar naarmate ik ouder word, realiseer ik me dat er zoveel van mijn eigen land is dat ik niet heb gezien', aldus Joanna Lumley. 'Dus besloot ik dat ik mijn ook maar eens moest richten op dit land, op de plek die ik 'thuis' noem.'

Na een leven lang reizen dat haar over de hele wereld bracht, maakt Joanna Lumley nu haar meest persoonlijke reis tot nog toe. In drie afleveringen reist ze van de Yorkshire Dales naar St Michael’s Mount, van de Schotse Hooglanden tot de kasseien van Coronation Street, langs oude trappen, ontmoet ze inspirerende mensen en ontdekt ze de wonderen van het land dat ze thuis noemt.

De serie is nog dit jaar te zien bij ITV en zal later ongetwijfeld ook op Eén worden uitgezonden.